به گزارش میراث آریا، زنجان در شش روز، میزبان رویداد فرهنگی و تخصصی «روستا آباد و اقوام ایرانی» خواهد بود؛ جشنواره‌ای که با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و سنت‌های مناطق مختلف کشور برگزار می‌گردد.

در این نمایشگاه، جلوه‌های متنوعی از پوشش‌های سنتی، هنرهای بومی، موسیقی و آیین‌های محلی اقوام ایرانی در کنار برنامه‌های متنوع فرهنگی ارائه می‌شود. این رویداد با تمرکز بر معرفی تنوع قومی ایران، تلاش می‌کند تا با بازنمایی آداب‌ورسوم و سبک زندگی اقوام، شناخت عمیق‌تری از هویت ملی را برای بازدیدکنندگان فراهم کند.

برنامه‌های روزانه این جشنواره شامل اجرای نمایش‌های آیینی، هنری و اجرای موسیقی سنتی است که فضایی جذاب برای خانواده‌ها و علاقه‌مندان به فرهنگ بومی ایجاد خواهد کرد. حضور در این جشنواره فرصتی است تا نسل‌های جدید با میراث معنوی و تنوع فرهنگی غنی کشور خود بیشتر آشنا شوند.

این جشنواره از ۲۴ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین (زنجان) برگزار می‌شود.

در آیین افتتاحیه، سید رضا قندیلی، مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی کاسپین زنجان مهمترین هدف برگزاری جشنواره ملی اقوام را معرفی و بیان اصالت‌های اقوام ایرانی، تقویت و معرفی هویت ایرانی و اسلامی، تقویت همگرایی ملی و معرفی توانمندی‌های اقوام ایرانی دانست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان نیز این رویداد را فراملی و دارای ماهیت فرهنگی دانست و افزود: هدف از برپایی این جشنواره، حفظ میراث فرهنگی اقوام ایرانی و نمایش وحدت و انسجام ملی است.

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