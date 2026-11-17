به گزارش خبرنگار میراث آریا، در مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی زنجان، عصر دوشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵، با حضور نمایندگان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان، رئیس و اعضای هیئت‌مدیره، بازرسان و اکثریت اعضای صنفی در مجموعه پذیرایی «دلنوازان» برگزار شد.

سید میکائیل موسوی اظهار کرد: در جریان این نشست مهم، با توجه به ابلاغ ضوابط و مقررات جدید از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مفاد اساسنامه جدید جهت انطباق با ساختار موجود انجمن مورد بررسی و قرائت قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: هدف از برگزاری این مجمع، به‌روزرسانی چارچوب‌های قانونی و فعالیت‌های تشکل‌های تخصصی استان در راستای رعایت استانداردهای ملی بود.

او گفت: پس از بررسی دقیق بندهای مربوطه و تبادل نظر میان اعضا، مفاد اساسنامه جدید با حضور دو سوم اعضا به تصویب رسید. این تغییرات ساختاری به انجمن اجازه می‌دهد تا فعالیت‌های آتی خود را در چارچوب دقیق و قانونی ابلاغی وزارتخانه دنبال کند.

موسوی بیان کرد: که در حال حاضر ۹۰ واحد پذیرایی در استان زنجان عضو این انجمن حرفه‌ای هستند. در پایان این مجمع، بر ضرورت پایبندی تمامی اعضا به مفاد اساسنامه جدید، تقویت هماهنگی‌های صنفی و استمرار فعالیت‌های حرفه‌ای در جهت ارتقای سطح خدمات‌رسانی در بخش گردشگری و پذیرایی استان تأکید شد.

او با اشاره به تجربه فعالیت تشکل‌ها در حوزه گردشگری عنوان کرد: در بخش گردشگری تشکل‌های تخصصی شکل گرفته‌اند و رویکرد ما نیز این است که بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه صنایع‌دستی، حضور فعال‌تر و موثرتری داشته باشد.

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