به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۲۶ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مجوز فعالیت سه رستوران سنتی در شهر شباب شهرستان چرداول صادر شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: توسعه مراکز پذیرایی و رستوران‌های سنتی نقش مهمی در معرفی فرهنگ غذایی، آداب و رسوم بومی و ظرفیت‌های فرهنگی هر منطقه دارد و می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان چرداول تصریح کرد: شهر شباب به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر تردد مسافران، از ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات گردشگری برخوردار است و صدور این مجوزها می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش ماندگاری گردشگران در منطقه کمک کند.

او تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان‌ها، زمینه توسعه متوازن گردشگری در سطح استان ایلام را فراهم کنیم.

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