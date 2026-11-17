به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر اسماعیل شهسواری گفت: بازدید علی شریعتی‌منش معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه جاری و با هدف بررسی میدانی وضعیت بناهای تاریخی، ارزیابی اقدامات حفاظتی و مرمتی انجام‌ شده و پیگیری روند ثبت جهانی آسبادها صورت گرفت.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان درمیان با اشاره به ضرورت صیانت از آثار تاریخی شهرستان اظهار کرد: مرمت اضطراری بناهای تاریخی با توجه به میزان آسیب‌دیدگی، اولویت‌های حفاظتی و اعتبارات تخصیص‌یافته، در دستور کار قرار دارد و اقدامات موردنیاز پس از بررسی‌های کارشناسی برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

او افزود: با توجه به درخواست و هماهنگی برخی متقاضیان بناهای تاریخی برای تعیین تکلیف و برنامه‌ریزی مناسب‌تر در زمینه مرمت، بازدید میدانی از این آثار نیز در برنامه قرار گرفت تا ضمن بررسی شرایط موجود، نیازهای حفاظتی و مرمتی آن‌ها به‌صورت دقیق‌تر ارزیابی شود.

شهسواری با تأکید بر اینکه بناهای تاریخی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی هر منطقه به شمار می‌روند، بیان کرد: حفاظت مؤثر از این سرمایه‌های ارزشمند نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، همراهی مسئولان محلی و مشارکت بخش خصوصی است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان درمیان، با اشاره به ثبت بیش از ۱۰۰ اثر تاریخی شهرستان درمیان در فهرست آثار ملی کشور و ضرورت توجه بیشتر به وضعیت حفاظتی این آثار گفت: فرسودگی بخش قابل‌توجهی از بناهای تاریخی و هزینه‌های بالای مرمت، ضرورت نگاه ویژه مسئولان و تقویت اعتبارات حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی را دوچندان کرده است.

در ادامه این بازدید، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل از کارخانه قدیمی قند قستان نیز بازدید کرد و وضعیت این بنای تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

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