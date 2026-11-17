به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی بیان کرد: در این برنامه که معاون فرماندار شهرستان خوسف نیز حضور داشت، شرکت‌کنندگان در فضایی شاد و صمیمی، روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ضمن بهره‌مندی از اجرای موسیقی محلی، در مسابقات نخ‌ریسی، پارچه‌بافی و رقابت‌های ورزشی شرکت کردند و روزی سرشار از نشاط، همدلی و خاطره‌سازی را رقم زدند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: همچنین همزمان با برگزاری برنامه‌های هفته فرهنگی، نمایشگاه صنایع‌دستی و محصولات کشاورزی و محلی با برپایی ۹ غرفه در خانه تاریخی تاجور دایر است. در این نمایشگاه، محصولاتی در رشته‌های تراش سنگ، مله‌بافی، پارچه‌بافی، رودوزی‌های سنتی، سفالگری و گلیم‌بافی در کنار محصولات کشاورزی و تولیدات بومی و محلی عرضه می‌شود.

او ادامه داد: این نمایشگاه از ۲۴ تا ۲۸ آبان‌ماه، همه‌روزه در دو نوبت صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و عصر از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در محل خانه تاریخی تاجور، واقع در خوسف، خیابان شهید مطهری، مطهری ۱۵، پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

صالحی گفت: این دورهمی با هدف زنده نگه‌داشتن آیین‌ها و سنت‌های بومی، آشنایی نسل جوان با هنرهای اصیل منطقه، به‌ویژه مله‌بافی، و ایجاد فضایی برای تعامل و هم‌نشینی هنرمندان و مردم برگزار شد. از شهروندان، گردشگران و علاقه‌مندان دعوت می‌شود با حضور در نمایشگاه، ضمن بازدید از آثار هنرمندان و محصولات محلی، از تولیدکنندگان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان حمایت کنند.

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