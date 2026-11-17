به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری روز دوشنبه ۲۵ آبان، در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: اگر مدیریت شهری به حوزه گردشگری کمک نکند، اتفاق موثر و قابل‌توجهی در این حوزه رخ نخواهد داد و حمایت شورا و شهرداری از برنامه‌های گردشگری، ضرورتی اساسی برای توسعه این بخش است.

او با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی برنامه‌ریزی شهری افزود: در الگوی متداول برنامه‌ریزی شهرها، شهروندان مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند و موضوعاتی مانند جمعیت، سرانه آب، خدمات شهری، برق و زمین بر همین اساس پیش‌بینی می‌شوند، اما در شهری که مقصد گردشگری است علاوه بر شهروندان، گردشگران نیز باید در محاسبات و برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرند.

اکبری ادامه داد: چنین رویکردی زمینه تمرکز بر افزایش شمار گردشگران و ماندگاری آن‌ها، توسعه میراث‌فرهنگی، مرمت آثار تاریخی، ایجاد مسیرهای تاریخی و فرهنگی در بافت تاریخی شهر و هدایت سرمایه‌ها و اعتبارات شهری به سمت نقاط دارای ظرفیت گردشگری را فراهم می‌کند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد شهری که برای شهروندان خود مناسب و زیست‌پذیر باشد، برای گردشگران نیز مطلوب خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با تاکید بر ضرورت حمایت مدیریت شهری از رویدادهای گردشگری، گفت: با توجه به کاهش ورود گردشگران در شش‌ماهه دوم سال و محدودبودن رویدادهای گردشگری در این بازه زمانی، پیشنهاد شد رویدادهای شاخص همدان در یک ماه مشخص برنامه‌ریزی و برای معرفی در سطح کشور و ثبت در تقویم ملی گردشگری پیگیری شوند.

اکبری با اشاره به ظرفیت آذرماه برای برگزاری یک رویداد ملی منسجم افزود: در این ماه رویداد ملی شاخص و متمرکزی در کشور وجود ندارد و می‌توان از این فرصت برای معرفی رویدادهای برند همدان در سطح ملی و دعوت از استان‌های مختلف با محوریت این شهر استفاده کرد.

او با اشاره به اینکه همدان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و گردشگری، هنوز رویداد ملی شاخص و تثبیت‌شده‌ای به‌عنوان برند گردشگری استان ندارد، گفت: جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان یکی از محرک‌های سفر به استان است، چراکه امروز کودکان از عوامل موثر در تصمیم‌گیری خانواده‌ها برای سفر هستند و می‌توان از ظرفیت این جشنواره در کنار سایر رویدادهای گردشگری برای جذب گردشگر استفاده کرد.

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