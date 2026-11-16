به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ ناصر حبیبیان ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: تیم‌های یگان حفاظت به صورت مستمر و ۲۴ ساعته در حال انجام عملیات پایش و سرکشی از تمامی آثار و محوطه‌های تاریخی استان هستند. تیم‌های عملیاتی موظف شده‌اند با انجام بازدیدهای مستمر و پایش‌های دقیق در شب، امنیت محوطه‌های تاریخی را به صورت لحظه‌ای رصد کنند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با تأکید بر اهمیت صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی منطقه، افزود: با هدف پیشگیری از هرگونه تخلف احتمالی، فرآیند نظارت بر محوطه‌های باستانی به‌صورت منظم و با برنامه‌ریزی دقیق تشدید شده است تا امنیت آثار تاریخی در برابر تعرضات احتمالی تضمین شود.این پایش‌های شبانه شامل گشت‌های میدانی و نظارت دقیق بر تمامی سایت‌های باستانی است تا از هرگونه فعالیت غیرمجاز یا آسیب احتمالی پیشگیری شود.

او در ادامه افزود: اعضای یگان حفاظت در جریان بازدیدهای روزانه و منظم خود، تمامی موارد مشکوک، تخریب‌های احتمالی و هرگونه آسیب به حریم آثار تاریخی را به‌دقت بررسی و در صورت مشاهده، اقدامات لازم را جهت پیگیری قانونی انجام می‌دهند.

سرهنگ حبیبیان ادامه داد: این رصد مستمر در شب، بخشی از برنامه‌ی جدی برای تضمین سلامت و اصالت میراث فرهنگی استان زنجان در برابر تمامی تهدیدات است.

فرمانده یگان حفاظت استان زنجان در پایان با تأکید بر نقش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، خاطرنشان کرد: حفاظت از میراث تاریخی تنها از طریق نیروی نظامی ممکن نیست؛ بلکه این امر نیازمند همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های مسئول و مشارکت آگاهانه و فعال مردم است. تداوم این نظارت‌ها و پایش‌های مستمر، اصلی‌ترین راه برای حفظ این گنجینه‌های ارزشمند برای نسل‌های آینده خواهد بود.

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