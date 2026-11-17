به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین همایش ملی «سیستان، پیشرفت و امنیت پایدار جنوب شرق کشور» با هدف ایجاد زمینه تعامل، تبادل‌نظر، انتقال تجربیات و ارائه دستاوردهای محققان و پژوهشگران در محورهایی چون دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی، سرمایه‌های نهفته سیستان شامل انرژی تجدیدپذیر و منطقه آزاد، چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، آینده‌نگاری صنایع و اشتغال‌زایی، حکمرانی مبتنی بر پیشرفت و امنیت پایدار، ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک، نقش دانشگاه‌های منطقه، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و نیز مسائل تاریخی، گردشگری و بوم‌گردی در حال پیگیری است.

در پنج نشست تخصصی گذشته، اساتید برجسته کشوری، نمایندگان مجلس، مسئولان کشوری و استانی و پژوهشگران به ارائه مطالب و تحقیقات علمی خود در محورهای «ظرفیت‌های جغرافیایی، کشاورزی، صنعتی، فناوری و مردمی»، «مناطق آزاد و ظرفیت‌های اقتصادی–تجاری و لجستیک»، «بحران گرد و غبار و مدیریت منابع طبیعی»، «حکمرانی اسلامی» و «بحران کم‌آبی و مدیریت منابع آب» پرداختند.

آخرین نشست تخصصی این همایش نیز با محور «گردشگری تاریخی، بوم‌گردی، پیشرفت و امنیت پایدار سیستان» روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه به صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

همایش اصلی نیز روز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ در محل سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه زابل برگزار می‌شود و در این روز، جمع‌بندی و ارائه راهبردهای عملیاتی نشست‌های تخصصی ارائه خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند اخبار این همایش را از پایگاه اینترنتی https://sistan-pandss.uoz.ac.ir/ و کانال‌های اطلاع‌رسانی رسمی دبیرخانه دنبال کنند.

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