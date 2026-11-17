به گزارش خبرنگار میراث آریا، ششمین جشنواره موسیقی نواحی و حرکات آیینی ایران از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور ۱۲ گروه موسیقی از استان‌های مختلف کشور در دو بخش آقایان و بانوان، در جزیره کیش برگزار شد.

در این رویداد ملی، هنرمندانی از استان‌های مختلف کشور با ارائه آثار و اجراهای موسیقایی، جلوه‌هایی از تنوع فرهنگی و میراث موسیقایی مناطق ایران را به نمایش گذاشتند.

گروه موسیقی مِستاگ پَهره نیز با اجرای موسیقی اصیل بلوچستان، توانست نظر هیئت داوران جشنواره را جلب کند و در جمع گروه‌های برگزیده این رویداد ملی قرار گیرد.

اعضای این گروه عبارت‌اند از: مسلم نیک‌نژاد خواننده، محمد شریف شکل‌زهی نوازنده سرود، محسن نیک‌نژاد نوازنده تنبورگ، محمد نیک‌نژاد نوازنده دهلک، حبیب‌الله داودی نوازنده بنجو و مصطفی نیک‌نژاد نوازنده دهلک دوم.

این موفقیت، گامی ارزشمند در معرفی و پاسداشت موسیقی اصیل بلوچستان در عرصه ملی و نشان‌دهنده ظرفیت هنرمندان سیستان و بلوچستان در صیانت و انتقال میراث فرهنگی و هنری این سرزمین است.

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