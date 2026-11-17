به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز گذشته ۲۵ آبان ماه، نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی برگزاری جشنواره قرمه مهریز به ریاست حسین عسکرزاده، فرماندار شهرستان مهریز و با حضور جمعی از مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

فرماندار مهریز در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد اظهار کرد: جشنواره قرمه مهریز صرفاً یک برنامه فرهنگی و غذایی نیست، بلکه رویدادی با ظرفیت ملی و فرصتی ارزشمند برای معرفی هویت، فرهنگ، آداب‌ورسوم، توانمندی‌های اقتصادی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان است.

عسکرزاده با تأکید بر ضرورت مشارکت و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی افزود: برگزاری موفق این جشنواره نیازمند هم‌افزایی و همراهی دستگاه‌ها، نهادها، بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری است و هر مجموعه باید متناسب با ظرفیت و مسئولیت خود در اجرای شایسته این رویداد مشارکت داشته باشد.

فرماندار مهریز معرفی قرمه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های شاخص فرهنگی و غذایی منطقه را گامی مؤثر در مسیر توسعه گردشگری، رونق اقتصادی، حمایت از مشاغل محلی و شناساندن توانمندی‌های شهرستان در سطح استان و کشور دانست.

جشنواره ملی قرمه مهریز از ۹ تا ۱۳ آذرماه، هم‌زمان با ایام فرخنده ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار می‌شود و برنامه‌ریزی برای میزبانی شایسته از این رویداد با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد.

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