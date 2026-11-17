به گزارش خبرنگار میراث آریا، حیدرعلی زاهدیان‌نژاد امروز ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: پیرو بخشنامه‌های وزارت متبوع در راستای آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده ۸۳قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شماره ۸۸۶۴۴/ت ۶۳۴۴۴ ه مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۴ و دستورالعمل اجرایی این آیین نامه و با تدوین اساسنامه تیپ برای انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری که ضرورت تطبیق اساسنامه انجمن‌ها را با اساسنامه جدید تا پایان آبان ماه سال جاری مورد تاکید قرار داده است این اداره کل ضمن ابلاغ بخشنامه با همکاری بسیار مطلوب بخش‌های خصوصی گردشگری شرایط لازم را برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت اصلاح اساسنامه‌ها فراهم آورده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با اشاره به برگزاری مجمع فوق‌العاده برای اصلاح اساسنامه توسط جامعه هتلداران و هتل آپارتمان‌های فارس و انجمن حرفه‌ای مهمانپذیران استان فارس از درج آگهی برگزاری مجمع توسط سایر انجمن‌های حرفه‌ای استان خبر داد و افزود: با یکپارچه شدن اساسنامه‌ها انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری برخی از امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری با موافقت وزارت متبوع در آینده به انجمن‌ها تفویض خواهد شد و در واقع انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری قادر خواهند بود با استقلال عمل بیشتری در جهت استیفای حقوق و خواسته‌های مشروع و قانونی اعضای خود، برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح مهارت اعضا در راستای تسهیل و بهبود در امور گردشگری قبول مسئولیت و همکاری با اداره کل، وزارت و سایر دستگاه اجرایی در نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط مرتبط با گردشگری، ارائه مشاوره به دولت در جهت توسعه گردشگری، همکاری در زمینه شناسایی فعالان و واحدهای غیرمجاز، همکاری در جهت شناخت بهتر مشکلات فعالان بخش گردشگری و کمک به حل آن‌ها جمع آوری اطلاعات در جهت بررسی مشکلات، شناخت نیازها و اولویت‌های صنعت گردشگری، همکاری با اداره کل در زمینه معرفی و تبلیغ جاذبه‌های گردشگری و همچنین آموزش تخصصی و افزایش سطح مهارت فعالان صنعت، توسعه و ترویج شیوه‌های نوین مدیریت و بهره برداری در حوزه خدمات گردشگری گام‌های مهمی بردارند.

او خاطرنشان کرد: بر این اساس، انجمن‌های حرفه‌ای استان همچنین قادر خواهند بود که با برگزاری رویدادهای گردشگری و جشنواره‌ها شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی مرتبط با گردشگری ظرفیت‌های گردشگری را به نمایش بگذارند و در بررسی شکایت و بازرسی از واحدهای گردشگری در چارچوب سیاست‌های مصوب وزارت اقدام کنند.

استان فارس دارای ۹ انجمن گردشگری شامل انجمن حرفه‌ای هتلداران و هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیرداران، یک اقامتگاه‌های سنتی و هتل بوتیک، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، راهنمایان گردشگری، موسسات آموزشی گردشگری، واحدهای پذیرایی بین راهی و انجمن حرفه‌ای گردشگری سلامت است.

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