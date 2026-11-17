به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این نشست با هدف بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های درآمدی وزارتخانه، ساماندهی فرآیندهای مرتبط با کسب درآمد، ارتقای بهره‌وری منابع و ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر میان بخش‌های مختلف وزارتخانه، نظارت و پایش واگذاری های انجام شده با رویکرد تحقق منابع درآمدی وزارتخانه و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود برگزار شد.

در این نشست، نمایندگان معاونت‌ها و مجموعه‌های تابعه به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و پیشنهادهای خود در زمینه شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های درآمدی، بهبود سازوکارهای موجود و ارائه راهکارهای عملیاتی برای افزایش درآمدهای وزارتخانه پرداختند.

همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق منابع و ظرفیت‌های درآمدزا، بازنگری در فرآیندهای موجود، تقویت نظارت بر وصول و هزینه‌کرد درآمدها و بهره‌گیری مؤثرتر از امکانات و دارایی‌های وزارتخانه تأکید شد.

کمیته ساماندهی و درآمد وزارتخانه با رویکردی هماهنگ و مسئله‌محور، درصدد است ضمن شناسایی موانع و چالش‌های موجود، زمینه تدوین راهکارهای اجرایی و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی وزارتخانه را فراهم کند.

برگزاری مستمر جلسات این کمیته، گامی در جهت تقویت انضباط مالی، ارتقای شفافیت، ساماندهی منابع و ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه درآمدهای پایدار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شمار می‌رود.

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