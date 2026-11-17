به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد طاهریان روز سه شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به رویکرد حمایتی این اداره‌کل از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اظهار کرد: در راستای توسعه پایدار گردشگری روستایی، موافقت اصولی طرح اقامتگاه بوم‌گردی خانم آزاده رازخواهنده در روستای ابراهیم‌آباد علیا صادر شد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: این پروژه که در موقعیتی استراتژیک در حاشیه اتوبان مشهد به تهران واقع شده، می‌تواند نقش مهمی در جذب مسافران عبوری و توسعه گردشگری محلی ایفا کند.

او با ارائه جزئیات فنی این طرح افزود: این پروژه بر روی عرصه‌ای به مساحت ۵۳۲ متر مربع و با زیربنای ۳۱۴ متر مربع در حال اجرا است.

طاهریان تصریح کرد: با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی، تلاش می‌شود تا زیرساخت‌های لازم برای پذیرایی از گردشگران در این منطقه فراهم شود.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در ادامه با اشاره به پیامدهای اقتصادی این پروژه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با تکمیل این اقامتگاه بوم‌گردی، ظرفیت اشتغال‌زایی مستقیمی برای ۸ نفر از اهالی منطقه فراهم شود که این امر در راستای هدف اصلی ما یعنی کاهش بیکاری و بهبود معیشت روستاییان از طریق گردشگری انجام می‌شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی و گردشگری استان سمنان، از تمامی طرح‌هایی که با رعایت استانداردهای محیط‌زیستی و با هدف حفظ هویت روستایی و ایجاد اشتغال صورت می‌گیرند، حمایت خواهد کرد.

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