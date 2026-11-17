به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه اظهار کرد: در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه استان برای شناسایی فرصت‌ها و رفع چالش‌های حوزه گردشگری، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه و سازمان جهاد دانشگاهی استان به امضا رسید.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه افزود: این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد زمینه همکاری‌های مشترک در حوزه مطالعات تخصصی، تدوین طرح‌ها و اسناد توسعه گردشگری، شناسایی ظرفیت‌ها، انجام مطالعات امکان‌سنجی، مکان‌یابی و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری منعقد شده است.

او با اشاره به اهمیت پیوند میان دانش و ظرفیت‌های اجرایی در مسیر توسعه گردشگری استان، تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، تحلیل داده‌ها و راهکارهای تحول دیجیتال از محورهای مهم این همکاری است که می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، برنامه‌ریزی هوشمند و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های استان را فراهم کند.

اعظمی ادامه داد: بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، طرفین در زمینه راه‌اندازی و بهره‌برداری مشترک از مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های تخصصی، حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، توانمندسازی کسب‌وکارهای نوآور و فراهم‌کردن زمینه تجاری‌سازی ایده‌ها و محصولات فناورانه در زنجیره ارزش گردشگری همکاری خواهند کرد.

او همچنین مطالعات بازار، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان، برنامه‌ریزی برای توسعه انواع گردشگری و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک برشمرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه با تأکید بر ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامرزی استان تصریح کرد: توسعه تعاملات فناورانه و صادرات خدمات، تجهیزات و نرم‌افزارهای نوآورانه با تمرکز بر بازارهای هدف منطقه‌ای، به‌ویژه کشور عراق، تقویت کریدورهای گردشگری مرزی و توسعه گردشگری سلامت نیز در چارچوب این تفاهم‌نامه مورد توجه قرار گرفته است.

اعظمی با اشاره به سه‌ساله بودن مدت اجرای این تفاهم‌نامه گفت: امیدواریم با هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی و توان اجرایی و تخصصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، زمینه تصمیم‌گیری‌های علمی‌تر، جذب سرمایه‌گذاری هدفمند، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در استان فراهم شود.

او تأکید کرد: توسعه گردشگری امروز تنها به معرفی جاذبه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی علمی، شناخت دقیق بازار، استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد زیرساخت‌های متناسب با نیاز گردشگران است و این تفاهم‌نامه می‌تواند گامی مؤثر در حرکت کرمانشاه به سمت گردشگری دانش‌بنیان و هوشمند باشد.

انتهای پیام/