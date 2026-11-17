ابوالفضل تنومند، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان حوزه صنایع‌دستی، فاصله میان توانمندی در تولید آثار هنری و امکان عرضه موفق آن‌ها در بازار است؛ موضوعی که موجب شده بسیاری از هنرمندان با وجود برخورداری از مهارت، خلاقیت و تولید محصولات ارزشمند، برای معرفی آثار و تبدیل هنر خود به یک فعالیت اقتصادی پایدار با مشکلاتی مواجه باشند.

دبیر مؤسسه مردم‌نهاد سفیر آوای مهربانی، افزود: مؤسسه مردم‌نهاد سفیر آوای مهربانی از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده است با شناسایی ظرفیت‌های مردمی و حمایت از توانمندی‌های بومی، زمینه حضور بیشتر هنرمندان، تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل خانگی را در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم کند. در همین راستا تاکنون بیش از ۱۰ بازارچه در سطح استان البرز برگزار کرده‌ایم که هدف اصلی آن‌ها ایجاد فرصت برای معرفی محصولات، حمایت از تولیدکنندگان و برقراری ارتباط مستقیم میان عرضه‌کنندگان و مخاطبان بوده است.

این مسئول با بیان اینکه برگزاری بازارچه‌ها فرصتی برای شناخت نزدیک‌تر مسائل و نیازهای فعالان این حوزه فراهم کرده است، ادامه داد: تجربه حضور در این رویدادها نشان داد که هنرمندان و تولیدکنندگان استان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند، اما صرف داشتن مهارت و توانایی تولید برای موفقیت اقتصادی کافی نیست. یک هنرمند ممکن است محصولی با کیفیت و ارزش هنری بالا تولید کند، اما در زمینه قیمت‌گذاری، بسته‌بندی، معرفی محصول، بازاریابی، برندسازی و دسترسی به بازار مصرف با محدودیت‌هایی روبه‌رو باشد.

او تصریح کرد: در واقع، مسئله بسیاری از هنرمندان تنها تولید نیست، بلکه چگونگی رساندن محصول به دست مخاطب و ایجاد چرخه‌ای مستمر از تولید، عرضه و فروش است. به همین دلیل به این جمع‌بندی رسیدیم که حمایت از فعالان صنایع‌دستی نباید صرفاً به برگزاری نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های مناسبتی محدود شود و لازم است در کنار این اقدامات، زیرساختی برای پیگیری مستمر نیازهای اقتصادی و حرفه‌ای هنرمندان ایجاد شود.

این مسئول تأسیس مرکز نوآوری توسعه بازار صنایع‌دستی استان البرز را در همین چارچوب ارزیابی کرد و گفت: با راه‌اندازی این مرکز تلاش کرده‌ایم از فعالیت‌های مقطعی عبور کنیم و به سمت ایجاد بستری پایدار برای حمایت از هنرمندان و توسعه بازار محصولات صنایع‌دستی حرکت کنیم. نگاه ما این است که این مجموعه صرفاً یک محل برای عرضه و فروش محصولات نباشد، بلکه نقش یک حلقه ارتباطی میان هنرمندان، تولیدکنندگان، بازار مصرف، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را ایفا کند.

تنومند با تشریح مأموریت‌های این مرکز افزود: شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های هنری استان، توانمندسازی فعالان صنایع‌دستی، حمایت از ایده‌های خلاقانه و نوآورانه، کمک به ارتقای کیفیت ارائه محصولات، توسعه شیوه‌های بازاریابی، بهبود بسته‌بندی و برندسازی و ایجاد مسیرهای جدید برای عرضه و فروش از جمله محورهایی است که در این مجموعه دنبال می‌کنیم.

او با تأکید بر اینکه توسعه بازار صنایع‌دستی نیازمند نگاهی فراتر از فروش مستقیم محصولات است، بیان کرد: امروز برای آنکه یک محصول بتواند در بازار رقابتی جایگاه مناسبی پیدا کند، باید علاوه بر کیفیت و اصالت، از هویت مشخص، بسته‌بندی مناسب، شیوه معرفی حرفه‌ای و مسیرهای مؤثر عرضه برخوردار باشد. هنرمند نباید تمام توان خود را صرف تولید کند و در مرحله فروش و بازاریابی بدون حمایت بماند. تلاش ما این است که با ایجاد ارتباط میان بخش‌های مختلف این زنجیره، بخشی از موانع پیش روی فعالان صنایع‌دستی را کاهش دهیم.

این مسئول با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی اظهار کرد: صنایع‌دستی تنها یک کالای تجاری نیست، بلکه بازتابی از فرهنگ، تاریخ، هنر، ذوق و هویت بومی هر منطقه است. هر محصول صنایع‌دستی می‌تواند روایتگر بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی یک جامعه باشد و به همین دلیل حمایت از هنرمندان این عرصه، هم در حوزه صیانت از میراث فرهنگی اهمیت دارد و هم می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، توسعه کارآفرینی و رونق اقتصادی شود.

عضو هیئت مؤسس مرکز نوآوری توسعه بازار صنایع‌دستی استان البرز ادامه داد: اعتقاد داریم زمانی می‌توان از حمایت مؤثر از صنایع‌دستی سخن گفت که هنرمند بتواند از مهارت و خلاقیت خود به درآمدی متناسب و مستمر دست پیدا کند. اگر محصولی تولید شود اما امکان عرضه مناسب و دسترسی به بازار برای آن وجود نداشته باشد، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی هنر مغفول می‌ماند. بنابراین باید میان حفظ ارزش‌های فرهنگی صنایع‌دستی و استفاده از روش‌های نوین توسعه بازار، پیوندی منطقی برقرار شود.

تنومند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تعامل میان تشکل‌های مردمی و مجموعه‌های تخصصی و اجرایی در پیشبرد برنامه‌های حمایتی گفت: در مسیر فعالیت‌های مؤسسه سفیر آوای مهربانی، همراهی و حمایت‌های معاونت صنایع‌دستی استان البرز نقش مؤثری داشته است. توجه این مجموعه به ظرفیت‌های هنرمندان، پیگیری مسائل مرتبط با صنایع‌دستی و نگاه حمایتی آن به توسعه این حوزه، زمینه مناسبی برای تقویت همکاری‌ها و دنبال کردن برنامه‌های مشترک فراهم کرده است.

او افزود: توسعه صنایع‌دستی و حمایت از فعالان این عرصه موضوعی نیست که یک مجموعه به‌تنهایی بتواند تمام ابعاد آن را پوشش دهد. تشکل‌های مردم‌نهاد به دلیل ارتباط نزدیک با جامعه و شناخت نیازهای گروه‌های مختلف، می‌توانند نقش مهمی در شناسایی ظرفیت‌ها و پیگیری مطالبات داشته باشند؛ در مقابل، مجموعه‌های تخصصی و دستگاه‌های اجرایی نیز از امکانات، تجربه و ظرفیت‌های کارشناسی برخوردارند. هم‌افزایی میان این بخش‌ها می‌تواند مسیر حمایت از هنرمندان را اثربخش‌تر کند.

دبیر مؤسسه مردم‌نهاد سفیر آوای مهربانی با قدردانی از تلاش‌ها و همراهی معاونت صنایع‌دستی استان البرز خاطرنشان کرد: باور داریم استمرار این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری فرصت‌های بیشتر برای هنرمندان و معرفی شایسته‌تر ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان باشد. رویکرد ما نیز بر تعامل سازنده با مجموعه‌های تخصصی، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، تشکل‌های مردمی و فعالان اقتصادی استوار است.

این مسئول با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی مرکز نوآوری توسعه بازار صنایع‌دستی استان البرز اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان، ارتباط مؤثرتری میان هنرمندان و بازارهای هدف ایجاد کنیم و زمینه حضور محصولات صنایع‌دستی البرز را در عرصه‌های گسترده‌تر فراهم آوریم. در این مسیر، شناسایی نیازهای واقعی هنرمندان و توجه به مسائل عملیاتی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه برنامه‌ریزی برای توسعه بازار باید بر اساس نیازهای واقعی تولیدکنندگان و شرایط بازار انجام شود.

تنومند با تأکید بر اینکه مشارکت مردمی اساس شکل‌گیری و تداوم فعالیت‌های این مؤسسه بوده است، گفت: سفیر آوای مهربانی فعالیت خود را با همراهی مردم آغاز کرده و معتقدیم هیچ برنامه اجتماعی و اقتصادی بدون مشارکت جمعی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. امیدواریم با تداوم همکاری معاونت صنایع‌دستی استان البرز و همراهی دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های فرهنگی و فعالان اقتصادی، بتوانیم ظرفیت‌های مرکز نوآوری توسعه بازار صنایع‌دستی را به فرصتی واقعی برای توانمندسازی هنرمندان، رونق تولید داخلی و توسعه اقتصادی و فرهنگی استان تبدیل کنیم.

عضو هیئت مؤسس مرکز نوآوری توسعه بازار صنایع‌دستی استان البرز تأکید کرد: هدف نهایی ما این است که هنرمند تنها در مرحله تولید و خلق اثر تنها نماند، بلکه بتواند از مسیر معرفی، بازاریابی و فروش نیز حمایت شود و هنر او به منبعی برای ایجاد اشتغال و تأمین معیشت تبدیل شود. به اعتقاد ما، آینده صنایع‌دستی زمانی روشن‌تر خواهد بود که ارزش هنری آثار در کنار ارزش اقتصادی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد و هنرمندان بتوانند ثمره واقعی تلاش و خلاقیت خود را در زندگی اقتصادی‌شان مشاهده کنند.

انتهای پیام/