میراث آریا: تنگه بوچیر در نزدیکی روستایی به همین نام از توابع شهرستان پارسیان واقع شده و یکی از جاذبه‌های طبیعی متفاوت غرب هرمزگان به شمار می‌رود. ساختار خاص زمین‌شناختی این منطقه، دیواره‌های مرتفع و صیقلی سنگی و مسیر باریکی که در میان آن‌ها امتداد یافته، فضایی منحصربه‌فرد ایجاد کرده است.

با ورود به تنگه، چشم‌انداز محیط به‌تدریج تغییر می‌کند. دیواره‌های سنگی بلند، بخش‌هایی از آسمان را می‌پوشانند و نور خورشید از میان شکاف‌ها و فواصل صخره‌ها به داخل مسیر می‌تابد. این ترکیب نور و سایه، در کنار رنگ سنگ‌ها و جریان آب، منظره‌ای تماشایی به وجود می‌آورد که در هر بخش از مسیر جلوه متفاوتی دارد.

باریک‌شدن مسیر در برخی قسمت‌ها و امتداد دیواره‌های بلند در دو سوی آن، حس حرکت در میان یک دالان طبیعی را ایجاد می‌کند؛ دالانی که حاصل فرایندهای طبیعی و گذر زمان است.

ماجراجویی در مسیر آب و سنگ

آنچه تنگه بوچیر را به مقصدی جذاب برای طبیعت‌گردان تبدیل می‌کند، تنها تماشای چشم‌اندازهای آن نیست؛ بلکه مسیر عبور از میان صخره‌ها و حوضچه‌های آبی، بخش مهمی از جذابیت این سفر را تشکیل می‌دهد.

در طول مسیر، حوضچه‌های طبیعی با آب زلال و خنک دیده می‌شوند که در میان دیواره‌های سنگی شکل گرفته‌اند. جریان آب در بخش‌هایی از تنگه به آبشارهای کوچک و حوضچه‌های متوالی منتهی می‌شود و منظره‌ای متفاوت از طبیعت آبی در دل اقلیم گرم جنوب ایجاد می‌کند.

پیمایش تنگه با عبور از بخش‌های آبی، حرکت در گذرگاه‌های صخره‌ای و گاهی شنا در حوضچه‌های طبیعی همراه است. همین ویژگی باعث شده است که بازدید از این منطقه برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی ماجراجویانه، تجربه‌ای متفاوت از گردش در مسیرهای معمول طبیعت باشد.

در بخش‌هایی از تنگه، دیواره‌های مرتفع و نزدیکی صخره‌ها به یکدیگر، چشم‌اندازی خاص ایجاد می‌کنند. سکوت محیط، صدای حرکت آب و انعکاس نور بر سطح حوضچه‌ها، فضایی تماشایی به وجود می‌آورد که تماشای آن برای علاقه‌مندان به عکاسی طبیعت نیز جذاب است.

تلاقی آب، سنگ و نور

یکی از دیدنی‌ترین ویژگی‌های تنگه بوچیر، تضاد میان طبیعت خشک و گرم بیرون تنگه با فضای خنک و مرطوب داخل آن است. در حالی که آفتاب جنوب بر صخره‌های اطراف می‌تابد، در بخش‌های داخلی تنگه، آب و سایه دیواره‌های سنگی محیطی متفاوت پدید آورده‌اند.

حوضچه‌های طبیعی در کنار صخره‌هایی با شکل‌های متنوع، ترکیبی چشم‌نواز از عناصر طبیعی را شکل داده‌اند. بازتاب دیواره‌ها در آب، تغییر رنگ سطح حوضچه‌ها با تابش نور و امتداد صخره‌ها در مسیر، از جلوه‌هایی است که در بخش‌های مختلف تنگه دیده می‌شود.

این ویژگی‌ها، بوچیر را به یکی از جاذبه‌های مناسب برای ثبت تصاویر طبیعت و تجربه آرامش در محیطی دور از هیاهوی شهر تبدیل کرده است.

بهترین زمان سفر به تنگه بوچیر

با توجه به آب‌وهوای گرم شهرستان پارسیان، فصل‌های پاییز و زمستان و همچنین روزهای خنک‌تر بهار، زمان مناسب‌تری برای برنامه‌ریزی سفر به این منطقه هستند. در این دوره‌ها، شرایط دمایی برای فعالیت‌های طبیعت‌گردی در فضای باز مساعدتر است.

تنگه بوچیر در فاصله حدود ۱۵۰ کیلومتری غرب بندرعباس و در نزدیکی روستای بوچیر قرار دارد. دسترسی به آن از مسیر جاده‌ای بندرعباس به سمت شهرستان پارسیان امکان‌پذیر است و پس از رسیدن به روستا، ادامه مسیر به سمت تنگه انجام می‌شود.

تجربه‌ای که نیازمند آمادگی است

طبیعت‌گردی در تنگه بوچیر به دلیل وجود مسیرهای آبی، صخره‌های لغزنده و بخش‌های دشوار، نیازمند آمادگی جسمانی و تجهیزات مناسب است. استفاده از کفش مناسب آب‌نوردی، تجهیزات ایمنی و همراهی راهنمای محلی آشنا به مسیر، از نکات ضروری برای بازدید از این جاذبه محسوب می‌شود. همچنین بررسی وضعیت هواشناسی و پرهیز از ورود به تنگه در زمان بارندگی یا احتمال وقوع سیلاب اهمیت زیادی دارد.

حفظ پاکیزگی حوضچه‌ها، خودداری از آسیب‌رساندن به دیواره‌های سنگی و جمع‌آوری زباله‌ها نیز از اصول مهم حضور در این محیط طبیعی است.

تنگه بوچیر را می‌توان یکی از تجربه‌های متفاوت طبیعت‌گردی در هرمزگان دانست؛ جایی که مسیر سفر از میان صخره‌ها می‌گذرد، آب‌های زلال در دل سنگ‌ها جریان دارند و هر پیچ مسیر، چشم‌اندازی تازه پیش روی گردشگر قرار می‌دهد. این تنگه با ترکیب هیجان، زیبایی و آرامش طبیعت، تصویری متفاوت از جاذبه‌های گردشگری شهرستان پارسیان و ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده غرب هرمزگان را به نمایش می‌گذارد.

تصاویر از مسعود محمدی

انتهای پیام/