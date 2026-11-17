به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی، جشن هندوانه را جلوه‌ای از پیوند فرهنگ بومی، کشاورزی و زندگی اجتماعی مردم شریفیه دانست و گفت: جشن هندوانه شریفیه یکی از آیین‌های بومی و کشاورزی منطقه است که ریشه در فرهنگ و سنت‌های اهالی این شهر دارد و ثبت آن در تقویم ملی رویدادهای گردشگری، گامی در راستای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، کشاورزی و گردشگری استان قزوین به‌شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین افزود: شهر شریفیه از توابع شهرستان البرز از دیرباز به داشتن مزارع هندوانه دیم شهرت داشته و هندوانه تولیدی این منطقه به دلیل شیرینی بافت و تخمه‌های مغذی آن شناخته شده است. هر ساله در اواخر تابستان و اوایل مهرماه، هم‌زمان با آغاز برداشت محصول، جشن هندوانه در این منطقه با حضور کشاورزان، مسئولان محلی و استانی برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین ادامه داد: در این آیین، کشاورزان و باغداران ضمن عرضه و نمایش محصولات خود، با اجرای موسیقی محلی و برگزاری آیین‌های سنتی برداشت هندوانه، شکرگزاری به مناسبت برداشت محصول را به‌جا می‌آورند.

مهدوی با اشاره به ثبت این رویداد در آبان‌ماه سال جاری در فهرست رویدادهای گردشگری کشور تصریح کرد: با ثبت جشن هندوانه شریفیه، شمار رویدادهای ثبت‌شده استان قزوین در تقویم ملی رویدادهای گردشگری به ۲۸ مورد رسید.

او خاطرنشان کرد: تداوم برگزاری این جشن و حفظ اصالت آیین‌های بومی آن، زمینه تمدید سالانه مجوز رویداد را فراهم می‌کند و می‌تواند در معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده استان، رونق گردشگری روستایی و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

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