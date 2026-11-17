به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدرضا صفی‌خانی روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل اجرای طرح‌های گردشگری گفت: رویکرد مدیریت استان در بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری، نگاهی فنی، کارشناسی و حرفه‌ای است و تلاش می‌کنیم با شناسایی و رفع موانع اجرایی، زمینه فعالیت سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری قزوین را فراهم کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی افزود: افزایش ظرفیت مراکز اقامتی نقش مهمی در ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی استان دارد و با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و اقلیمی قزوین، باید توسعه این زیرساخت‌ها در اولویت برنامه‌ریزی‌های گردشگری قرار گیرد.

صفی‌خانی همچنین با تأکید بر ساماندهی محورهای گردشگری استان اظهار کرد: طرح‌هایی نظیر محور گردشگری کورانه از میدان مینودر تا رزجرد و ساماندهی مسیر منتهی به باراجین باید بر اساس مطالعات جامع، دقیق و کارشناسی دنبال شوند تا اجرای پروژه‌ها در چارچوب برنامه‌ای مشخص و با نگاه بلندمدت انجام شود.

او با بیان اینکه گردشگری می‌تواند یکی از محورهای مهم اقتصاد آینده استان باشد، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره طرح‌های سرمایه‌گذاری باید در کارگروه‌های تخصصی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با بررسی همه‌جانبه انجام شود تا ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه توسعه متوازن گردشگری و بهره‌مندی ملموس استان از منافع اقتصادی این حوزه فراهم شود.

مریم مهدوی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل روند اجرای طرح‌های گردشگری گفت: محور گردشگری باراجین که در سنوات گذشته به‌عنوان منطقه نمونه گردشگری معرفی شده است، باید با همین رویکرد مورد توجه و برنامه‌ریزی قرار گیرد و طرح‌های پیشنهادی در این محدوده با نگاه جامع به ظرفیت‌های گردشگری آن بررسی شوند.

مهدوی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان، بر ضرورت نگاه کارشناسی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد و افزود: هدف از برگزاری این جلسات، بررسی همه‌جانبه موضوعات و فراهم کردن زمینه لازم برای پیشبرد طرح‌هاست؛ به‌گونه‌ای که ضمن رعایت ضوابط و الزامات قانونی و فنی، از ایجاد موانع غیرضروری در مسیر سرمایه‌گذاری جلوگیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین همچنین بررسی مسائل و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، دریافت نظرات تخصصی دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع موانع احتمالی را از اهداف مهم این نشست‌ها دانست و بر ضرورت پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه تأکید کرد.

در این جلسه طرح‌های سرمایه‌گذاری در اراضی عبدل‌آباد و باراجین، طرح محور گردشگری کورانه از میدان مینودر تا رزجرد و همچنین ساماندهی و توسعه‌ی محور گردشگری منتهی به باراجین مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری موضوعات در مسیر کارشناسی و اتخاذ تصمیمات لازم در مراجع ذی‌ربط تأکید شد.

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