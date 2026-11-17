به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی گروه هنری آشیل، نمایش «چلاق آینیشمان» به نویسندگی مارتین مک‌دونا و ترجمه و کارگردانی سید حمیدرضا حسینی، کاری از گروه هنری آشیل است که از چهارشنبه ۲۷ آبان تا جمعه ۱۳ آذرماه، هر شب ساعت ۲۱ در سالن مدآ تماشاخانه طهران روی صحنه می‌رود.

در این نمایش به ترتیب ورود به صحنه، بهگل ذوالفقارزاده، مهدیس محمدنژاد اصلی، بهنام عموخلیلی، سید حمیدرضا حسینی، بامداد راکی، حانیه حزین‌الذاکرین، حمید عباسی، سعید هاشمی و صدف خاقان به ایفای نقش می‌پردازند.

«چلاق آینیشمان» داستان بیلی، جوانی معلول در یکی از جزایر ایرلند را روایت می‌کند که در جست‌وجوی فرصتی برای تغییر زندگی و رهایی از محدودیت‌های محیط پیرامون خود است. با ورود یک گروه فیلم‌برداری هالیوودی به جزیره برای ساخت فیلم و انتخاب بازیگر از میان اهالی، بیلی نیز تلاش می‌کند خود را به این گروه برساند و همراه آن‌ها راهی آمریکا شود؛ سفری که امیدوار است از طریق آن، علاوه بر تغییر سرنوشتش، به راز مرگ پدر و مادر خود پی ببرد.

با این حال، مسیر زندگی بیلی به شکلی دیگر رقم می‌خورد. او پس از مدتی به روستا بازمی‌گردد تا عشق خود را به هلن، دختر زیبای روستا، ابراز کند؛ اما اتفاقات پیش رو و شرایط حاکم بر زندگی‌اش، مانع رسیدن به رؤیاهایش می‌شود.

این نمایش با تکیه بر موقعیت‌های طنزآمیز و در عین حال تلخ، به موضوعاتی همچون انزوای اجتماعی، معلولیت، عشق، امید، رؤیاهای انسانی و تقابل فرد با محیط پیرامون می‌پردازد.

سید حمیدرضا حسینی، مترجم و کارگردان نمایش «چلاق آنیشمان» دوره‌های تخصصی بازیگری، کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی را زیر نظر استادانی همچون محمد عاقبتی و محمد چرمشیر گذرانده است. از جمله سوابق کارگردانی او می‌توان به نمایش‌های «آسمان روزهای برفی»، «ننه دالور»، «چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟»، «پل»، «قاتل بی‌رحم» و نمایشنامه‌خوانی «خانمچه و مهتابی» اشاره کرد. او همچنین به‌عنوان بازیگر در نمایش‌های «ندبه»، «زندگی ضربدر سه»، «شهرهای نامرئی»، «پیک‌نیک در میدان جنگ»، «چخوف‌گونه»، «اودیپ شهریار»، «آسمان روزهای برفی»، «ننه دالور»، «نان»، «کالغ»، «گمشده»، «پل»، «انتظارات» و «دوزخ» حضور داشته است.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال به نشانی زیر مراجعه کنند:

https://www.tiwall.com/p/cholagheainishman11

همچنین امکان تهیه حضوری بلیت از محل اجرا، واقع در خیابان انقلاب، خیابان وصال شیرازی، بالاتر از طالقانی، کوچه فرهنگی (بهنام سابق)، پلاک ۳، تماشاخانه طهران، سالن مدآ فراهم است.

عوامل اجرایی نمایش عبارت‌اند از: مشاور کارگردان و طراح لباس، حانیه حزین‌الذاکرین؛ مدیر روابط عمومی و مشاور رسانه‌ای، رضا پورزارعی؛ مدیر تبلیغات و سازنده تیزر، مصطفی خمسه؛ گروه کارگردانی، هادی لشگری و معصومه رضایی؛ طراحان صحنه، سید حمیدرضا حسینی و حانیه حزین‌الذاکرین؛ طراح نور، مجید سیادت؛ طراح گریم، رامتین کریم‌پورطاری؛ منشی صحنه و عکاس پشت صحنه، ریحانه دانشی؛ دستیاران لباس، یاسمین بابایی سیاهدهنی، تبسم گرجی، سما آهن‌جوهردار و روشا آهنگری؛ دوخت لباس، حسین پناهی و نازنین‌زهرا رضایی؛ اتاق فرمان، معصومه رضایی ؛ مدیر صحنه، علیرضا احمدی؛ دستیاران صحنه، روح‌الله نادری و ابراهیم سفری‌زاده؛ ساخت دکور، مهدی عابدی؛ دستیار گریم، محیا خلجی؛ نوازنده گیتار، باربد عسکرخانی و نوازنده فلوت ریکوردر، سیدکیان هاشمی‌نجفی.

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