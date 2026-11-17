به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیرطاها خلعتبری روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در نشست با اعضای انجمن صنایع‌دستی شهرستان رامسر، ضمن بررسی مسائل، دغدغه‌ها و چالش‌های فعالان این حوزه، بر ضرورت تقویت حمایت‌ها از تولیدکنندگان و هنرمندان صنایع‌دستی تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر با اشاره به نقش صنایع‌دستی در حفظ هویت فرهنگی، رونق اقتصادی و توسعه گردشگری شهرستان، اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان، پیگیری مسائل مربوط به بیمه فعالان این حوزه، رونق بازار فروش و بازاریابی محصولات و فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای عرضه تولیدات از جمله محورهای مهم برنامه‌های این اداره است.

او ایجاد بازارچه‌های دائمی صنایع‌دستی را از دیگر ضرورت‌های توسعه این حوزه دانست و افزود: شناسایی ظرفیت‌ها، رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه و فروش محصولات، نقش مؤثری در تقویت اقتصاد صنایع‌دستی شهرستان دارد.

خلعتبری همچنین با تأکید بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان اداره میراث‌فرهنگی و انجمن صنایع‌دستی، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی و استمرار ارتباط با هنرمندان و تولیدکنندگان می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی دقیق‌تر مشکلات و پیگیری راهکارهای حمایتی باشد.

در این نشست، اعضای انجمن صنایع‌دستی نیز ضمن بیان دیدگاه‌ها و مطالبات خود، به تشریح مسائل و مشکلات تولیدکنندگان و هنرمندان پرداختند و بر ضرورت تقویت حمایت‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای فعالیت و عرضه محصولات تأکید شد.

گفتنی است شهرستان رامسر از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است و بر اساس آمار اعلام‌شده، از نظر میزان فروش محصولات صنایع‌دستی در استان مازندران رتبه نخست را به خود اختصاص داده است؛ ظرفیتی ارزشمند که ضرورت برنامه‌ریزی و حمایت هدفمند برای تداوم رونق این بخش را دوچندان می‌کند.

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