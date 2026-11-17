به گزارش میراث‌آریا، محمدرضا اکبری دوشنبه ۲۵ آبان، در نشست با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همدان و در جریان بازدید از ظرفیت‌ها، امکانات و فعالیت‌های این دانشگاه، اظهار کرد: یکی از چالش‌های دیرینه میان دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها، نبود ارتباط معنادار و اثربخش میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه و نیازهای واقعی بخش اجرا و تولید است، به‌گونه‌ای که گاهی محصولات و دستاوردهای دانشگاهی به مرحله حل مسائل و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و بخش‌های اقتصادی نمی‌رسند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با تاکید بر ضرورت شکل‌گیری ارتباط مستمر و سازمان‌یافته میان دو مجموعه، تصریح کرد: ایجاد دفتر ارتباط با دانشگاه امری ضروری است و با توجه به اینکه گردشگری نیز یک صنعت محسوب می‌شود، لازم است ارتباط مشخص و مستمری میان این دفتر و اداره‌کل برقرار باشد، از طرفی موضوعاتی مانند فروش محصولات، برندسازی، بازاریابی و معرفی ظرفیت‌ها به دانش تخصصی، مشاوره علمی و همراهی دانشگاه نیاز دارد.

او یکی از نیازهای مهم استان را تشکیل گروه‌های تخصصی تسهیلگر برای توسعه اقتصاد روستایی دانست و گفت: در حوزه اقتصاد روستا و در هر سه بخش ماموریتی اداره‌کل ورود کرده‌ایم، بنابراین مسائل و ظرفیت‌ها باید شناسایی شده و برای توسعه آن‌ها راهکار ارائه شود، به همین دلیل، نیازمند تربیت گروه‌های تسهیلگر متخصص، علاقه‌مند و آشنا با مسائل محلی هستیم.

اکبری ادامه داد: این گروه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت استادان و دانشجویان و با تخصص‌های مرتبط در حوزه‌های مختلف در روستاها حضور پیدا کرده، ظرفیت‌ها و نیازها را شناسایی کنند و برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای را به زبان قابل‌فهم برای جوامع محلی تبیین و اجرایی کنند.

او ثبت و مستندسازی تاریخ شفاهی را از دیگر محورهای مهم همکاری با دانشگاه عنوان کرد و گفت: یکی از سیاست‌های مهم وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توجه به تاریخ شفاهی است، پیشنهاد می‌کنم با مشارکت استادان و متخصصان دانشگاه، یک کارگروه یا کمیته فنی و تخصصی برای ثبت تاریخ شفاهی در استان تشکیل شود و این موضوع در هر سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دنبال شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان با اشاره به فاصله میان سطح آموزش و مهارت نیروی انسانی فعال در برخی واحدهای گردشگری و اقامتی استان، اظهار کرد: در کنار توسعه فیزیکی این تاسیسات باید به کیفیت خدمات و توانمندی نیروی انسانی نیز توجه داشته باشیم، بنابراین آموزش تخصصی و مهارت‌افزایی کارکنان باید به‌صورت جدی دنبال شود.

گردشگری در اولویت ماموریت‌های مسئله‌محور دانشگاه آزاد همدان قرار دارد

در ادامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان گفت: گردشگری از جمله محورهای ماموریتی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در رویکرد مسئله‌محوری و حل مسائل استان است و این دانشگاه آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیئت علمی و رشته‌های تخصصی، در زمینه آموزش، پژوهش و ارائه راهکارهای علمی به حوزه گردشگری کمک کند.

غلامرضا خاکساری با اشاره به ظرفیت‌های علمی دانشگاه در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی همدان در رشته‌هایی مانند باستان‌شناسی، معماری و فرهنگ و زبان‌های باستانی از پیشینه و توان علمی مناسبی برخوردار است و اعضای هیئت علمی توانمندی در این زمینه‌ها دارد، با این حال، یکی از چالش‌های موجود، کاهش استقبال داوطلبان از برخی رشته‌های تخصصی به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی است که برای تقویت آن‌ها باید مسیرهای جدیدی در حوزه آموزش و جذب دانشجو تعریف شود.

او با اشاره به تجربه موفق راه‌اندازی هنرستان‌های مهارتی در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی همدان، تصریح کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی در مقطع هنرستان و ایجاد رشته‌های متناسب با ظرفیت‌های دانشگاه می‌تواند به احیای رشته‌های تخصصی و تربیت نیروی انسانی موردنیاز منجر شود و فارغ‌التحصیلان آن نیز می‌توانند مسیر ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط دانشگاهی را دنبال کنند، به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنیم امکان راه‌اندازی رشته گردشگری در هنرستان‌ها نیز بررسی شود تا زمینه شناسایی و پرورش استعدادها از سنین پایین‌تر فراهم شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان در پایان با تاکید بر آمادگی این دانشگاه برای همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان، خاطرنشان کرد: ظرفیت رشته‌های دانشگاهی، اعضای هیئت علمی و زیرساخت‌های آموزشی ما می‌تواند در طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی، آموزش نیروی انسانی، انجام مطالعات و ارائه راهکارهای علمی در حوزه گردشگری به کار گرفته شود، گردشگری یکی از مسائل و ظرفیت‌های مهم استان همدان است و دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد مسئله‌محوری آمادگی دارد با حمایت و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، بخشی از نیازها و مسائل این حوزه را با استفاده از توان علمی و تخصصی خود پیگیری و برای توسعه آن نقش‌آفرینی کند.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان و دانشگاه آزاد اسلامی همدان با هدف توسعه تعاملات علمی، آموزشی و پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و دانشگاهی در راستای شناسایی و رفع مسائل و چالش‌های سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به امضای طرفین رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، زمینه همکاری مشترک در اجرای طرح‌های پژوهشی، برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و استفاده از توان علمی استادان و دانشجویان برای توسعه ظرفیت‌های استان فراهم خواهد شد.

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