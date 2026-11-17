به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، استاندار قزوین در جریان سفر به چین و در دیدار با عبدالرضا رحمانی‌فضلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین توسعه گردشگری را یکی از محورهای اساسی توسعه این استان عنوان کرد و بر استفاده از تجربیات موفق چین برای پیشبرد پروژه گردشگری قائم در منطقه رزجرد تأکید کرد.

در این دیدار که روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در شهر پکن انجام شد، ظرفیت‌های همکاری مشترک در حوزه گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از تجربیات موفق چین در اجرای پروژه‌های بزرگ گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد نوذری در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان گفت: هدف از این سفر، بررسی الگوهای موفق چین در توسعه شهرک‌های گردشگری، مجموعه‌های تفریحی و گردشگری ورزشی از جمله کوهنوردی و ورزش‌های یخی است تا بتوان از این تجربیات در طراحی و اجرای پروژه گردشگری رزجرد بهره گرفت.

استاندار قزوین با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده منطقه رزجرد افزود: با اجرای این پروژه که با مشارکت و همراهی اوقاف اجرا می‌شود، امکان ایجاد بزرگ‌ترین شهرک گردشگری ایران فراهم می‌شود و قزوین می‌تواند از یک مسیر عبوری به یکی از مقاصد اصلی و کانون‌های گردشگری کشور تبدیل شود.

در این نشست بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای تسهیل ارتباطات و توسعه مناسبات میان استان قزوین و مجموعه‌های تخصصی و سرمایه‌گذاری چین تأکید شد.

انتهای پیام/