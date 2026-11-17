به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پنجمین رویداد دانش‌بنیان و جشنواره زنجیره ارزش زعفران با هدف تبیین راهکارهای توسعه اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های کشاورزی، با حضور استاندار خراسان شمالی، معاون استاندار، نماینده مردم شهرستان‌های فاروج و قوچان، فرماندار فاروج و جمعی از مدیران کل استانی و شهرستانی برپا شد.

در این رویداد، گذار از کشاورزی سنتی به صنعتی‌سازی و تمرکز بر زنجیره ارزش محصول زعفران به عنوان پیشران توسعه خراسان شمالی مورد تأکید قرار گرفت. محورهای اصلی این جشنواره شامل اهمیت برندسازی برای محصول زعفران، ضرورت ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به فرآیند تولید و فرآوری، و همچنین لزوم ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید مشتقات این محصول بود تا از چالش‌های خام‌فروشی کاسته شود.

یکی از موضوعات کلیدی مطرح‌شده در این جشنواره، شکل‌گیری واحدهای بورس زعفران در شهرستان‌های شیروان و گرمه بود که با هدف بهبود فرآیند فروش و حذف واسطه‌ها برای حمایت از کشاورزان دنبال می‌شود. همچنین، با توجه به ظرفیت بالای خراسان شمالی در حوزه گیاهان دارویی که شامل ۴۲۳ گونه دارویی است، بر لزوم ریل‌گذاری دقیق‌تر برای توسعه صادرات و بهره‌وری بیشتر در این بخش تأکید شد.

ارتقای بهره‌وری در کشاورزی، اصلاح بذر، توسعه روش‌های برداشت و کشت مکانیزه و لزوم حمایت‌های تسهیلاتی و بانکی از کشاورزان از دیگر مواردی بود که در پنجمین رویداد دانش‌بنیان و جشنواره زنجیره ارزش زعفران فاروج به بحث و بررسی گذاشته شد.

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