به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ۲۶ آبان‌ماه در نشست مشترک بررسی روند اجرای طرح هادی روستای حسنلو نقده با حضور مرتضی صفری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، علیرضا مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، امیرعباس جعفری، فرماندار نقده، ضمن بررسی اقدامات انجام‌شده، آخرین وضعیت اجرایی و برنامه‌ریزی برای تکمیل و افتتاح این پروژه را مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ابعاد مختلف طرح تحول سیمای روستای حسنلو شامل سنگ‌فرش و آسفالت‌ریزی معابر، دیواره‌سازی و جداره‌سازی، اجرای المان‌های روستایی، ساماندهی مراکز محله و پارک تفریحی، احداث دیوارهای حفاظتی، ساماندهی ورودی روستا و بهسازی منظر عمومی تشریح شد.

فاز نخست این پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان و پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی، در آستانه تکمیل قرار دارد و با توجه به اهمیت تاریخی و ظرفیت‌های گردشگری حسنلو، برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین افتتاح آن با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و مسئولان کشوری در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین در این نشست، بر ضرورت هماهنگی و تعامل بنیاد مسکن، فرمانداری و مجموعه میراث‌فرهنگی استان برای برنامه‌ریزی و برگزاری شایسته آیین افتتاح، معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری روستا و انعکاس دستاوردهای اجرای این طرح تأکید شد.

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