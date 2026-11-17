به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «گوش شیطون، کر» ساخته مهدی بوستانی شهربابکی که پیش از این در گروه سینمایی هنر و تجربه روی پرده رفته، از روز ۲۷ آبان‌ماه در پلتفرم هاشور به نمایش آنلاین درمی‌آید تا مخاطبان علاقه‌مند به سینمای مستند فرصت تماشای این اثر را در شبکه نمایش خانگی داشته باشند.

این مستند با موضوع شوخی و شوخ‌طبعی، به سراغ پرسش‌هایی درباره ماهیت شوخی، ویژگی‌های افراد شوخ‌طبع و تأثیر این روحیه بر روابط انسانی می‌رود؛ اینکه شوخی تا کجا می‌تواند زمینه‌ساز صمیمیت و محبوبیت باشد و از کجا ممکن است به دلخوری، سوءتفاهم و آسیب در روابط منجر شود.

«گوش شیطون، کر» برای واکاوی این موضوع، با چند شخصیت از مشاغل مختلف همراه می‌شود که هر یک از زاویه‌ای متفاوت درباره شوخی و تجربه‌های شخصی خود صحبت می‌کنند. در کنار این گفت‌وگوها، کارگردان روایتی شخصی از زندگی خود را نیز وارد فیلم کرده است؛ تجربه‌ای که به‌تدریج از یک ویژگی جذاب در زندگی مشترک به عاملی برای دلخوری و در نهایت جدایی تبدیل شده است.

مستند «گوش شیطون، کر» محصول مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است و از ۲۷ آبان‌ماه در پلتفرم هاشور به صورت آنلاین اکران می‌شود.

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