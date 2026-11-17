به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار مدیرعامل بانک ملی استان، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند کردستان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: توسعه و بهره‌برداری مطلوب از این ظرفیت‌ها نیازمند مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی، حمایت نظام بانکی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر نقش تسهیلات بانکی در حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه افزود: تامین منابع مالی و تسهیل دسترسی به تسهیلات، زمینه اجرای طرح‌های زیرساختی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رونق فعالیت‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را فراهم می‌کند.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی استان، موضوع راه‌اندازی موزه سکه را از جمله طرح‌های قابل پیگیری دانست و بر ضرورت همکاری و حمایت مجموعه‌های اقتصادی برای تحقق این طرح تاکید کرد.

وطن‌دوست با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری تنها با مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف امکان‌پذیر است، یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از هرگونه همکاری مشترک با مجموعه بانک ملی در زمینه تامین تسهیلات، حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استقبال می‌کند.

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