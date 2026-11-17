به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران، روز سه‌شنبه ۲۵ آبان‌ماه با حضور کارشناسان حوزه گردشگری و نمایندگان بخش خصوصی و اداره کل میراث فرهنگی برگزار شد.

در این نشست، ۲۵ پرونده انضباطی مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و موضوعات مطرح‌شده در پرونده‌ها با هدف ارزیابی عملکرد دفاتر و بررسی میزان رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

این جلسه در راستای اعمال نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، ساماندهی خدمات گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده و صیانت از حقوق مسافران برگزار شد.

کمیسیون فنی نظارت بر دفاتر خدمات مسافرتی با بررسی پرونده‌های انضباطی و رسیدگی به تخلفات احتمالی، نقش مهمی در ارتقای استانداردهای خدمات سفر و تقویت اعتماد عمومی به فعالان صنعت گردشگری ایفاد می‌کند.

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