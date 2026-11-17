به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی فتحیان راسخ سه‌شنبه ۲۶ آبان، در بازدید از قلعه تاریخی سایان که با همراهی بخشدار قروه درگزین انجام شد، گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت آسیب‌های واردشده به بنا، شناسایی عوامل تهدیدکننده و اتخاذ راهکارهای فوری برای جلوگیری از تخریب بیشتر این اثر ارزشمند تاریخی انجام شد.

رئیس اداره‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان‌های رزن و درگزین بر ضرورت حفاظت فوری از قلعه، تسریع در فرآیند ثبت ملی و پیگیری اقدامات کارشناسی، حفاظتی و مرمتی تاکید کرد و افزود: طی هماهنگی‌های انجام شده با مسئولان محلی، پیگیری ظرفیت‌های قانونی و اعتباری برای صیانت، مرمت و احیای این بنای تاریخی در دستور کار قرار گرفت.

او ادامه داد: قلعه تاریخی سایان از آثار ارزشمند تاریخی منطقه درگزین محسوب می‌شود که حفاظت از آن، ضرورتی برای پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و میراث نسل‌های گذشته است.

فتحیان راسخ اضافه کرد: صیانت از این بنای تاریخی، نیازمند اقدام فوری، همکاری دستگاه‌های مسئول و جلوگیری از ادامه روند تخریب است.

بازدید میدانی از قنات تاریخی سایان؛ پیگیری احیا و جذب سرمایه‌گذار برای بهره‌برداری گردشگری

در ادامه بازدید از قنات تاریخی سایان با هدف بررسی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این قنات قدیمی و پیگیری اقدامات لازم برای احیا، حفاظت و بهره‌برداری هدفمند از این میراث ارزشمند انجام و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای احیای قنات، استفاده از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار علاقه‌مند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری تاکید شد.

فتحیان راسخ با اشاره به اهمیت حفظ و احیای آثار تاریخی و میراث آبی منطقه، پیگیری زمینه‌های مشارکت سرمایه‌گذاران، فراهم‌سازی زمینه مناسب برای بهره‌برداری گردشگری و صیانت از قنات باستانی سایان را از جمله اقدامات مهم در راستای توسعه گردشگری پایدار شهرستان درگزین عنوان کرد.

او بیان کرد: قنات تاریخی روستای سایان، به‌عنوان بخشی از میراث ارزشمند آبی و تاریخی منطقه، ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل شدن به یکی از جاذبه‌های گردشگری فرهنگی و تاریخی شهرستان درگزین را دارد، ظرفیتی که با احیا، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند زمینه‌ساز رونق گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه باشد.

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