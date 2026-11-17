به گزارش خبرنگار میراث آریا،، مرتضی ادیب زاده معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، با اشاره به اهمیت مشارکت مالکان خصوصی در حفاظت و نگهداری از بناهای ارزشمند تاریخی اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از میراث معماری شهر تهران در مالکیت اشخاص حقیقی و خصوصی قرار دارد و صیانت از این آثار بدون همراهی و حمایت مؤثر از مالکان امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: نگهداری و مرمت بناهای تاریخی، علاوه بر برخورداری از ارزش فرهنگی و هویتی، مستلزم صرف هزینه‌های قابل‌توجهی است؛ ازاین‌رو لازم است با پیش‌بینی مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات مناسب و حمایت‌های قانونی، زمینه مشارکت بیشتر مالکان در فرآیند حفاظت و احیای این بناها فراهم شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان تهران با بیان اینکه حفاظت از میراث معماری تنها یک مسئولیت اداری نیست، تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مرتبط، بخش خصوصی و مالکان بناهای تاریخی است تا ضمن حفظ اصالت و ارزش‌های تاریخی آثار، امکان بهره‌برداری متناسب و استمرار حیات این بناها نیز فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد توازن میان حقوق مالکان و الزامات حفاظت از میراث‌فرهنگی، می‌تواند به شکل‌گیری الگویی پایدار برای صیانت از بناهای تاریخی خصوصی و انتقال این سرمایه‌های ارزشمند به نسل‌های آینده منجر شود.

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