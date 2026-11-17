به گزارش میراث آریا، بر اساس نقشه‌های هواشناسی کشور، امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات بارندگی و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. در مناطق سردسیر نیز بارش برف دور از انتظار نیست.

روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز و تهران بارش پراکنده رخ می‌دهد. در سایر مناطق کشور تا روز یکشنبه یکم آذرماه هفته آینده پدیده بارشی پیش‌بینی نمی‌شود.

همچنین از چهارشنبه ۲۷ تا جمعه ۲۹ آبان ماه در مناطق شمال‌غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود که به کاهش غلظت آلاینده‌ها در این مناطق کمک می‌کند.

بر اساس این گزارش، در این مدت دمای هوا در نوار شمالی کشور، به‌ویژه استان‌های ساحلی خزر و اردبیل، به‌طور نسبی افزایش می‌یابد.

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