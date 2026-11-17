فرزاد شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تشریح روند اقدامات حفاظتی و مرمتی سنگ‌نوشته تخت‌خان اظهار کرد: پس از وارد آمدن آسیب به این اثر تاریخی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با اتخاذ رویکردی تخصصی، اقدامات لازم برای حفاظت و مرمت آن را آغاز کرد و این عملیات با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و نیروهای متخصص در حال انجام است.

او افزود: تاکنون حدود یک‌سوم از بخش‌های آسیب‌دیده سنگ‌نوشته مرمت شده و اقدامات لازم برای تکمیل مراحل باقی‌مانده نیز با دقت و حساسیت تخصصی در حال پیگیری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با تاکید بر جایگاه سنگ‌نوشته تخت‌خان در هویت تاریخی و فرهنگی این استان تصریح کرد: این اثر بخشی از پیشینه تاریخی و سرمایه فرهنگی ایلام به شمار می‌رود و حفاظت از چنین یادگارهایی، مسئولیتی همگانی و ضرورتی بنیادین در صیانت از حافظه تاریخی جامعه است.

شریفی خاطرنشان کرد: هرگونه تعرض، تخریب یا آسیب‌رسانی به آثار تاریخی، فراتر از صدمه به یک اثر مادی، خدشه به هویت، پیشینه و سرمایه فرهنگی جامعه محسوب می‌شود، ازاین‌رو، حفاظت از این آثار نیازمند توجه و مشارکت مستمر همه بخش‌های جامعه است.

او تاکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با جدیت روند حفاظت و مرمت سنگ‌نوشته تاریخی تخت‌خان را دنبال می‌کند تا ضمن ترمیم آسیب‌های واردشده، زمینه صیانت پایدار از این یادگار ارزشمند تاریخی و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم شود.

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