به گزارش خبرنگارمیراث‌آریا، عاطفه شعبانی روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در جلسه هم‌اندیشی و بررسی چالش‌های جذب اعتبارات تبصره یک ماده ۹۵، که با حضور مدیرکل امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولان اعتبارات بانک‌های عامل، معاونان اداره‌کل و کارشناسان حوزه تسهیلات برگزار شد؛ با تشریح آخرین وضعیت جذب اعتبارات این بخش اظهار کرد: از مجموع ۹۳۹ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی سهم استانداران در قالب ماده ۹۵ برای استان مازندران، تاکنون ۸۲۴ میلیارد ریال برای ۲۶۶ طرح گردشگری و صنایع‌دستی در سامانه تک ثبت شده است که سهم این دو حوزه تقریباً به‌صورت مساوی در نظر گرفته شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: از مجموع طرح‌های ثبت‌شده، تاکنون ۳۵ طرح با اعتباری بالغ بر ۹۸ میلیارد ریال در سطح استان موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل شده‌اند.

او با اشاره به آثار اشتغال‌زایی این اعتبارات تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با تکمیل فرآیند جذب اعتبارات یادشده، زمینه ثبت و ایجاد ۳۲۴ فرصت شغلی در بخش‌های گردشگری و صنایع‌دستی استان فراهم شود.

شعبانی همچنین از تخصیص ۹۵۵ میلیارد ریال اعتبار از محل سهم ملی به این اداره‌کل خبر داد و گفت: این اعتبارات با سهم‌بندی ۷۰ درصد برای حوزه صنایع‌دستی و ۳۰ درصد برای اشتغال‌زایی در بخش گردشگری، بر اساس نیازسنجی کارشناسی، به تفکیک شهرستان‌ها و بانک‌های عامل آماده شده و طی هفته آینده در سامانه تک ثبت خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی مازندران ادامه داد: در جریان این نشست، مشکلات متقاضیان در فرآیند دریافت تسهیلات بانکی بررسی و با همکاری بانک‌های عامل، موانع مطرح‌شده برطرف شد.

در پایان این نشست، حاضران از نمایشگاه و فروشگاه توانمندی‌های صنعتگران صنایع‌دستی که تاکنون موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، در محل دائمی نمایشگاه اداره‌کل بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تولیدی، محصولات و توانمندی‌های این فعالان قرار گرفتند.

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