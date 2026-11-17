به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: چهارشنبه‌بازار صنایع‌دستی بندرعباس روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۲۲:۳۰ در مجتمع تجاری ملکه آسمان‌ها برگزار می‌شود و میزبان هنرمندان و صنعتگران فعال استان است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: برگزاری مستمر این بازار با هدف ایجاد فرصت برای عرضه مستقیم محصولات صنایع‌دستی، حذف واسطه‌ها و فراهم‌کردن زمینه ارتباط نزدیک‌تر میان تولیدکنندگان و خریداران در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به تنوع محصولات عرضه‌شده در این بازار بیان کرد: هنرمندان در رشته‌های مختلف از جمله رودوزی‌های سنتی، حصیربافی، صنایع‌دستی دریایی، سفالگری و دیگر هنرهای بومی هرمزگان، تولیدات خود را در این بازار عرضه می‌کنند.

رمجی افزود: چهارشنبه‌بازار صنایع‌دستی علاوه بر کمک به رونق فروش و حمایت از معیشت هنرمندان، زمینه معرفی ظرفیت‌های هنری و فرهنگی استان به شهروندان و گردشگران را نیز فراهم می‌کند.

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