به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار روز سه‌شنبه ۲۶ آبان، اظهار کرد: از مجموع راهنمایان گردشگری استان، ۹۵ نفر در حال حاضر فعال هستند که از این تعداد ۴۶ نفر را بانوان و ۴۹ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

معاون گردشگری استان همدان ادامه داد: صدور و ساماندهی کارت‌های راهنمای گردشگری در راستای ارتقاء مهارت‌های نیروی انسانی متخصص در بخش خصوصی گردشگری، تقویت فعالیت حرفه‌ای راهنمایان و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری در استان همدان انجام می‌شود.

او افزود: همچنین در راستای توسعه زیرساخت‌های خدمات گردشگری، در سال‌جاری تاکنون مجوز فعالیت ۸ دفتر خدمات مسافرتی صادر شده است. طبق برآوردها، هر واحد از این دفاتر به‌طور متوسط توانسته است ۳ فرصت شغلی مستقیم ایجاد کند.

خاکسار اضافه کرد: علاوه بر این اشتغال مستقیم، این دفاتر با ایفای نقش خود در زنجیره خدمات گردشگری، بستری برای ایجاد اشتغال غیرمستقیم در سایر بخش‌های مرتبط فراهم آورده‌اند. این تأثیرات جانبی شامل افزایش تقاضا برای خدمات رفاهی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های گردشگری است که در نهایت منجر به رونق اقتصادی و گسترش فرصت‌های شغلی در سطح منطقه می‌شود.

او در ادامه گفت: در راستای توسعه ظرفیت‌های گردشگری و ساماندهی واحدهای پذیرایی در استان همدان، پروانه‌های بهره‌برداری سه سفره‌خانه سنتی نیز از ابتدای شهریورماه جاری صادر شده است.

معاون گردشگری استان همدان بیان کرد: این واحدهای جدید شامل سفره‌خانه سنتی «اسپی یاس» و «دلیار» در شهرستان همدان و سفره‌خانه سنتی «حصار» در شهرستان کبودرآهنگ است، صدور این مجوزها بخشی از برنامه راهبردی جهت تقویت زنجیره خدمات مرتبط با گردشگری و توسعه فرهنگ پذیرایی سنتی در سطح استان است، این اقدام با هدف ایجاد بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌های بومی و ارتقای سطح خدمات گردشگری در استان انجام شده است که می‌تواند نقش موثری در جذب گردشگر و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند.

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