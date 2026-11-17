به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوره آموزشی «آشنایی با دریافت مهر اصالت ملی» روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه با حضور ۱۰۰ نفر از هنرمندان و فعالان حوزه صنایع‌دستی، در محل موزه تاروپود یزد برگزار شد.

این دوره آموزشی که با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد و مرکز تخصصی آموزش طلا جواهر مسیح ترتیب یافته بود، با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات، استانداردسازی، تسهیل روند بازاریابی و آشنایی دقیق هنرمندان با ضوابط و معیارهای ارزیابی مهر اصالت ملی برگزار شد.

در این رویداد آموزشی، شرکت‌کنندگان با آخرین شیوه‌نامه‌ها، ضوابط داوری، استانداردهای کیفی و مراحل ثبت‌نام و ارزیابی آثار آشنا شدند. همچنین نکات کلیدی پیرامون اصالت مواد، حفظ هویت فرهنگی، نوآوری در طراحی و نحوه مستندسازی و تهیه شناسنامه مناسب برای آثار صنایع‌دستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری چنین دوره‌های آموزشی و ترویجی، گامی مؤثر در راستای توانمندسازی هنرمندان صنایع‌دستی به شمار می‌رود تا با آگاهی از استانداردهای روز، بستر لازم برای ارتقای جایگاه آثار ایرانی و توسعه بازار این محصولات بیش از پیش فراهم شود.

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