به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، راضیه صالحی بالاشهری روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ گفت: مدارس زمینه مناسبی برای معرفی داشته‌های فرهنگی و هنری هر منطقه هستند و با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی می‌توان زمینه شناخت بیشتر دانش‌آموزان از سنت‌ها و هنرهای بومی را فراهم کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رودان افزود: در این برنامه، دانش‌آموزان مدرسه عصمت با بخشی از فرهنگ و آداب‌ورسوم محلی، هنرهای سنتی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی منطقه آشنا شدند.

این برنامه با معرفی بخشی از هنرهای دستی و سنت‌های شفاهی منطقه همراه بود؛ رویکردی که به گفته صالحی بالاشهری، شناخت دانش‌آموزان را از میراث ناملموس زادگاهشان از حالت شنیده‌ها به تجربه‌ای ملموس و کلاسی تبدیل می‌کند و زمینه علاقه‌مندی آنان به یادگیری و پاسداشت این میراث را در سال‌های بعد فراهم می‌سازد.

او آشنایی کودکان و نوجوانان با صنایع‌دستی و میراث ناملموس را در تقویت حس تعلق به زادگاه و انتقال تجربه‌ها، مهارت‌ها و ارزش‌های فرهنگی از نسل‌های گذشته به نسل آینده مهم دانست و بر تداوم برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در مدارس شهرستان رودان تأکید کرد.

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