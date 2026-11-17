به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: در راستای حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی شهرستان ورامین، ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات مالی برای ۴۴ متقاضی دارای کارگاه فعال و هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی اختصاص یافته و در فرآیند پرداخت قرار گرفته است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی ورامین افزود: این تسهیلات با هدف توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی، تجهیز کارگاه‌ها، تأمین ابزار و تجهیزات، خرید مواد اولیه و تقویت ظرفیت تولید هنرمندان خانگی و کارگاه‌های کوچک و بزرگ پیش‌بینی شده است.

او با اشاره به تنوع رشته‌های بهره‌مند از این حمایت‌ها اظهار کرد: هنرمندان فعال در رشته‌های شیشه و آبگینه، احجام چوبی، چرم دست‌دوز، گلیم‌بافی، چلنگری، رودوزی‌های سنتی، سبدبافی، سفال و سرامیک و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی از مشمولان این تسهیلات هستند.

تاجیک با تشریح روند پرداخت تسهیلات بیان کرد: تاکنون ۱۸ میلیارد تومان از مجموع تسهیلات مصوب توسط بانک‌های عامل پرداخت شده و ۶۲ میلیارد تومان باقی‌مانده نیز در مرحله تکمیل پرونده متقاضیان و طی مراحل جذب و پرداخت قرار دارد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین در پایان با قدردانی از حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی خاطرنشان کرد: تحقق این حمایت مالی با پیگیری معاونت صنایع‌دستی اداره شهرستان ورامین، حمایت فرمانداری ویژه شهرستان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران و همکاری اداره کار، بنیاد علوی، بنیاد برکت و بانک‌های عامل امکان‌پذیر شده است.

این اقدام گامی مؤثر در مسیر تقویت تولید صنایع‌دستی، حمایت از اشتغال هنرمندان و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی این حوزه در شهرستان ورامین به شمار می‌رود.

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