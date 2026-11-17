محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در یادداشتی به‌مناسبت سالروز آزادسازی سوسنگرد نوشت: ۲۶ آبان‌ماه یادآور حماسه‌ای بزرگ و نقطه عطفی در تاریخ پرافتخار دفاع‌مقدس است؛ روزی که سوسنگرد، این شهر مقاوم و حماسه‌ساز، به برکت ایمان، ایثار و همبستگی رزمندگان اسلام و مردم قهرمان ایران، از محاصره دشمن بعثی آزاد شد و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات ملت ایران و تاریخ مقاومت خوزستان افزوده شد.

آزادسازی سوسنگرد، فقط یک پیروزی نظامی نبود؛ بلکه نماد اراده ملتی بود که در دشوارترین شرایط، با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری امام خمینی(ره)، در برابر تجاوز ایستاد و اجازه نداد دشمن به اهداف شوم خود دست یابد. پیام‌ها و رهنمودهای تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در روزهای سرنوشت‌ساز نبرد سوسنگرد، بیانگر اهمیت راهبردی این شهر و ضرورت دفاع از آن بود؛ پیام‌هایی که همچنان در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و الهام‌بخش است.

امروز، پاسداشت این حماسه بزرگ، صرفاً در گرامیداشت سالروز آزادسازی آن خلاصه نمی‌شود؛ بلکه رسالت ما ایجاب می‌کند آثار، نشانه‌ها و مکان‌های مرتبط با این رویداد تاریخی را شناسایی، مستندسازی، حفاظت و به نسل‌های آینده معرفی کنیم. میراث اقدامات ما در حوزه صیانت از آثار دفاع مقدس، باید به اندازه خود حماسه‌ها ماندگار باشد.

در همین راستا، در آخرین جلسه شورای ملی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول با موضوع دفاع مقدس، مسجد جامع سوسنگرد برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور به تأیید رسید؛ اقدامی ارزشمند در مسیر پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی این شهر و ثبت بخشی از حافظه جمعی ملت ایران.

مسجد جامع سوسنگرد، فراتر از یک بنای مذهبی، یادآور روزهای مقاومت، ایثار و همدلی مردمی است که در روزهای سخت جنگ، ایمان و امید را چراغ راه خود قرار دادند. ثبت ملی این اثر، گامی در راستای صیانت از یکی از مکان‌های ارزشمند و هویت‌ساز دفاع مقدس و انتقال پیام مقاومت به نسل‌های آینده است.

باور داریم که میراث دفاع‌مقدس، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت تاریخی و فرهنگی خوزستان و ایران اسلامی است و حفاظت از آن، مسئولیتی ملی و بین‌نسلی به شمار می‌رود. امروز وظیفه ماست که حماسه سوسنگرد را نه‌تنها در کتاب‌های تاریخ، بلکه در کالبد شهرها، بناها، اسناد و روایت‌های معتبر زنده نگه داریم.

۲۶ آبان، روز آزادسازی سوسنگرد، یادآور این حقیقت ماندگار است که ملت ایران در دفاع از سرزمین، هویت و ارزش‌های خود همواره سربلند و استوار ایستاده است.

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