به گزارش خبرنگار مبراث آریا، محسن نجفی امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های اقامتی در یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی آخرین وضعیت طرح‌های گردشگری، ارزیابی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، شناسایی ظرفیت‌های موجود و بررسی مشکلات و موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرودشت، افزود: در جریان این بازدید، وضعیت اجرایی طرح‌های در دست ساخت و فعال مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع موانع، تسریع در روند تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه گردشگری شهرستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

نجفی با تشریح وضعیت تأسیسات اقامتی شهرستان بیان کرد: در حال حاضر از مجموع ۲۶ طرح اقامتی شامل هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ۱۷ مجموعه فعال، ۸ مجموعه در حال ساخت و یک مجموعه نیمه‌فعال است. ظرفیت اقامتی مجموعه‌های فعال شهرستان نیز در مجموع حدود ۳۰۰ تخت برآورد می‌شود.

او با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تصریح کرد: تسهیل فرآیندهای اداری، رفع موانع اجرایی، پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن زمینه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی شهرستان است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مرودشت، در ادامه خاطرنشان کرد: شهرستان مرودشت به واسطه برخورداری از مجموعه جهانی تخت‌جمشید و آثار تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی ارزشمند، از ظرفیت ویژه‌ای برای جذب گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های اقامتی متناسب با این جایگاه، ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود.

نجفی در پایان تأکید کرد: تقویت تأسیسات گردشگری و افزایش ظرفیت‌های اقامتی، علاوه بر افزایش ماندگاری گردشگران، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکارهای محلی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان خواهد بود.

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