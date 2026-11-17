به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر طاها خلعتبری روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با جمعی از راهنمایان تورهای گردشگری شهرستان که با محوریت بررسی راهکارهای نوین معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری رامسر برگزار شد، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در معرفی ظرفیت‌های گردشگری اظهار کرد: امروزه استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و فناوری‌هایی همچون واقعیت مجازی (VR) و هوش مصنوعی می‌تواند زمینه معرفی خلاقانه و اثرگذار جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری رامسر را در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر با بیان اینکه روایتگری و بازنمایی هویت مقصد گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: اجرایی‌سازی طرح معرفی ظرفیت‌های شهرستان در زمینه واقعیت مجازی و استفاده از قابلیت‌های هوش مصنوعی، فرصتی برای ارائه تصویری متفاوت، جذاب و دسترس‌پذیر از جاذبه‌های رامسر به گردشگران خواهد بود.

او راهنمایان گردشگری را از حلقه‌های مهم زنجیره معرفی و توسعه گردشگری دانست و تصریح کرد: راهنمایان به‌واسطه ارتباط مستقیم با گردشگران و شناخت میدانی از ظرفیت‌های شهرستان، نقش مؤثری در گردآوری روایت‌های بومی، معرفی جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده و تولید محتوای معتبر و اثرگذار دارند.

خلعتبری ادامه داد: بهره‌گیری از تجربه و دانش راهنمایان گردشگری در کنار فناوری‌های نوین، می‌تواند به ارتقای کیفیت معرفی مقصد، تقویت هویت گردشگری رامسر و توسعه شیوه‌های نوین بازاریابی گردشگری کمک کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان رامسر در پایان بر ضرورت هم‌افزایی و مشارکت فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت گردشگری هوشمند و فناورانه نیازمند همکاری و مشارکت همه فعالان گردشگری است و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و تجربیات میدانی آنان، زمینه معرفی خلاقانه‌تر و گسترده‌تر شهرستان رامسر را فراهم کنیم.

انتهای پیام/