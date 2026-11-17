به گزارش میراث آریا، هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) با هدف معرفی ظرفیت‌ها، ابزارها و راهکارهای نوین در حوزه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و فناوری‌های مالی، از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه میزبان مجموعه‌ای از نهادها و فعالان نظام مالی کشور است.

افکس ۲۰۲۶ با حضور بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، ارکان بازار سرمایه، نهادهای مالی، شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری‌های مالی و زیرساخت‌های دیجیتال برگزار می‌شود. بر اساس آمار اعلام‌شده پیش از افتتاح، بیش از ۱۰۰ مجموعه برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند که در میان آن‌ها ۱۱ بانک، ۹ شرکت بیمه و بیش از ۵۰ مجموعه فعال در بازار سرمایه قرار دارند.

تأمین مالی و اقتصاد دیجیتال؛ دو محور اصلی افکس ۲۰۲۶

این دوره از نمایشگاه با شعار «خواهیم ساخت» و با تمرکز بر توسعه ابزارهای تأمین مالی، گسترش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در خدمات مالی برگزار می‌شود.

تأمین مالی و اقتصاد دیجیتال از محورهای مورد تأکید وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست‌گذاری اقتصادی هستند و برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و بررسی راهکارهای توسعه تعامل میان این بخش‌ها فراهم می‌کند.

در این چارچوب، معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی، توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، گسترش خدمات بانکداری دیجیتال، توسعه فناوری‌های مالی و معرفی راهکارهای نوین سرمایه‌گذاری از جمله موضوعات مورد توجه در این رویداد است.

افکس ۲۰۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه خواهد داشت و زمینه‌ای برای تعامل میان سیاست‌گذاران اقتصادی، مدیران نهادهای مالی، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی و معرفی ظرفیت‌های جدید نظام مالی کشور به شمار می‌رود.

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