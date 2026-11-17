به گزارش میراث آریا به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، به دلیل شروع تصویربرداری سریال «زیرخاکی ۵» طاها زمردی جایگزین رایان سرلک در نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» شد.

طاها زمردی متولد سال ۱۳۹۱ شیراز است. او بازیگری را از سن ۶ سالگی آغاز کرده و در مهرماه ۱۴۰۳ با ایفای نقش کودکی حافظ در نمایش «لسان الغیب» مورد توجه قرار گرفت. این بازیگر کودک همچنین در سریال تلویزیونی «بهار شیراز» نقش پویا و در سریال «ساهره» نقش کودکی بابک را ایفا کرده است.

«آرزوهای کوچک» قصه کودکانِ بی سر پناه است که آرزوهای کوچکشان را به تصویر می‌کشند.

این نمایش به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید عماد عامری چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۸ در تالار وحدت میزبان مخاطبان است.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های مد نظر خود را از طریق سایت فیدیبو آرت به نشانی art.fidibo.com تهیه کنند.

نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» با حمایت دیجی‌کالا مهر روی صحنه می‌رود و تمامی درآمدهای آن صرف امور نیکوکاری مربوط به کودکان بی‌سرپرست می‌شود.

در این اثر، غزل شاکری نقش «خانوم»، سیامک صفری نقش «بابا»، طاها زمردی نقش «خوشگله» و سایه پارسایی نقش «مامان» را ایفا می‌کنند.

آراد جعفری، اشکان اردستانی، آناهیتا هاشم‌زاده، احمدرضا هاشمی، مانی امامی، آرشام جهان‌پناه، تصنیف حسینی، لیانا عزیزیان، ارغوان عزیزی، یزدان رحمتی و رادمهر رزم‌جو بازیگران کودک ونوجوان این نمایش هستند.

میلاد محمدزاده، مارال قادری، محمدامین پازکی، حمیدرضا محمدی، حمیدرضا غلامحسینی، دانیال ضیابخش، کامران موسی‌آبادی، علی اژدریان و امیرحسین شعبانی ضمن ایفای نقش، اعضای گروه حرکت «آرزوهای کوچک» هستند.

تماشای نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» برای کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال توصیه نمی‌شود.

عوامل این اثر عبارتند از:

آهنگساز: پوریا خادم، ترانه و ملودی: کامران رسول‌زاده، طراح حرکت: سروش کریمی‌نژاد، طراح لباس: منصوره یزدان‌جو، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، طراح نور: علی کوزه‌گر، طراح چهره‌پردازی: سارا اسکندری، طراح جلوه‌های بصری: مهدی مقدم‌، مدیر فنی: علیرضا کبریایی، مدیر ویدئو ‌مپینگ: خشایار نشوی، طراح گرافیک و عکس: محمدصادق زرجویان، سرپرست گروه کارگردانی: مونا صوفی، صداگذار: پارسا اسعدی، مدیر صحنه: امین رجبی، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، مدیر روابط عمومی: علی کیهانی، مدیر اجرایی: متین شموسیان، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری حریر هنر شرقی و مشاور عالی پروژه: سید محمود شبیری.

انتهای پیام/