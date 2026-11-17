به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین خاکباز امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای حفاظت و صیانت از بازار تاریخی شمس‌السلطنه نراق و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از نفوذ و تجمع آب باران در سقف و بخش‌های مختلف این بنای ارزشمند، عملیات نصب ناودان با همکاری شهرداری نراق و اداره میراث فرهنگی شهرستان دلیجان انجام شد.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دلیجان افزود: هدایت اصولی آب‌های سطحی و بارندگی از مهم‌ترین اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، فرسایش مصالح سنتی و آسیب به ساختار معماری بناهای تاریخی به شمار می‌رود و اجرای این اقدامات نقش مؤثری در افزایش ماندگاری و حفاظت از این آثار دارد.

او در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از میراث تاریخی تصریح کرد: صیانت از بازار تاریخی شمس‌السلطنه به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و گردشگری شهر نراق، نیازمند توجه مستمر، اقدامات پیشگیرانه و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول است.

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