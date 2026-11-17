به گزارش میراث آریا، این پویش به همت سپاه تهران بزرگ و با هدف توسعه فضای سبز، پاسداشت محیط زیست، ترویج فرهنگ درختکاری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا آغاز شده است.

کاشت نهال‌های بادام در باغ تاریخی نیاوران، در چارچوب این حرکت فرهنگی و زیست‌محیطی، گامی در جهت تقویت پوشش گیاهی و توجه به ارزش‌های طبیعی این مجموعه تاریخی به شمار می‌رود. این اقدام همچنین فرصتی برای پیوند مفاهیم پاسداشت طبیعت و زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا در یکی از باغ‌های تاریخی پایتخت فراهم می‌کند.

در این پویش، برای هر نهال کد شناسایی و پلاک یادبود در نظر گرفته شده است تا کاشت درخت به یاد شهدا و عزیزان، به نشانه‌ای ماندگار در طبیعت تبدیل شود.

مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران نیز با کاشت ۳۰ اصله نهال بادام، در این حرکت مشارکت کرده است.

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