به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سوینا، ۱۰ قسمت از سریال «بدنام» ساخته احسان سجادی حسینی با صدای گلاره عباسی و ۶ قسمت از «کنکل» به کارگردانی رامتین لوافی با صدای محسن بهرامی، ویژه مخاطبان نابینا مناسب‌سازی شده و در پلتفرم فیلیمو در دسترس قرار گرفته‌است.

حسن پورشیرازی، امیر آقایی، سینا مهراد، لعیا زنگنه، ستایش رجایی نیا، سولماز غنی، به آفرید غفاریان، ایوب آقاخانی، ایلیا کیوان، سام کبودوند، مینا جعفرزاده، امیرحسین موسوی و سید مهرداد ضیایی، بازیگرانی هستند که در «بدنام» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

صابر ابر، هانیه توسلی، مهدی پاکدل، پدرام شریفی، ستاره پسیانی، مائده طهماسبی و محمدرضا صولتی هنرمندانی هستند که در «کنکل» ایفای نقش کرده‌اند.

متن روایت این نسخه از سریال «بدنام» را محدثه واعظی‌پور نوشته و شیدا محمدطاهر و آرش پورمحک نیز نگارش متن روایت نسخه ویژه نابینایان «کنکل» را بر عهده داشته‌اند.

این نسخه از سریال‌ها در استودیو قرن ۲۱ با صدابرداری مهدی بهزادپور با نظارت شیدا محمدطاهر ضبط شده است.

سوینا پیش از این با همکاری فیلیمو نسخه توضیح‌دار سریال‌های «دل»، «هم‌گناه»، «می‌خواهم زنده بمانم»، «زخم کاری ۱ و ۲ و ۳ و ۴»، «یاغی»، «جیران»، «آکتور»، «رهایم کن»، «حیثیت گم‌شده»، «گناه فرشته»، «بازنده»، «تاسیان»، «هزار و یک شب» را منتشر کرده است.

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