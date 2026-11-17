به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در راستای تقویت زیرساخت‌های تامین مالی، تسهیل سرمایه‌گذاری و حمایت هدفمند از ظرفیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری و صنایع‌دستی، تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک توسعه تعاون، صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه، به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با حضور علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در غرفه این بانک و در حاشیه برگزاری نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، مجموعا ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پشتیبانی مالی از طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص خواهد یافت. از این میزان، یک‌هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و ۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک توسعه تعاون تامین می‌شود.

این منابع مالی با رویکرد حمایت از طرح‌های ایجادی و سرمایه‌گذاری ثابت پیش‌بینی شده است و در فرآیند تخصیص تسهیلات، طرح‌های تعاونی، پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد و طرح‌های واقع در مناطق کمتر برخوردار کشور از اولویت برخوردار خواهند بود.

بر این اساس، جهت‌گیری اصلی این همکاری، علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تقویت مشارکت‌های تعاونی و هدایت ظرفیت‌های اعتباری به سمت مناطق کمتر برخوردار و برخوردار از قابلیت‌های توسعه گردشگری و صنایع‌دستی است.

همچنین، بررسی و ارزیابی طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات با مشارکت کارشناسان تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی و بانک توسعه تعاون انجام خواهد شد تا ضمن ارتقای دقت در ارزیابی اقتصادی و فنی پروژه‌ها، زمینه تسهیل فرآیند تامین مالی و اثربخشی بیشتر منابع اعتباری فراهم شود. تقویت اقتصاد محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در مناطق مختلف کشور نیز از دیگر محورهای مورد تاکید در اجرای این تفاهم‌نامه است.

علی‌اصغر شالبافیان در این مراسم، با اشاره به پیشینه همکاری و حمایت بانک توسعه تعاون از طرح‌های سرمایه‌گذاری حوزه گردشگری، قرار گرفتن صنایع‌دستی در زمره حوزه‌های برخوردار از منابع صندوق توسعه ملی را یکی از ویژگی‌های مهم و متمایز این تفاهم‌نامه عنوان کرد.

به گفته رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بهره‌گیری از سایر منابع حمایتی و تسهیلات اشتغال وزارتخانه با عاملیت بانک توسعه تعاون نیز در چارچوب همکاری‌های مشترک دو طرف در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/