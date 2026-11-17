به گزارش میراث‌آریا، عنوان این قسمت از مجموعه مستند «دست آفریده ها»، «غروب تشنه» است. محمد رسولی نژاد هنرمند طراح و سازنده مبلمان در این قسمت حضور دارد و فرزاد حبیب زاده نویسندگی و کارگردانی این قسمت را عهده دار بوده است.

بنابراین گزارش، این مجموعه مستند در گونه‌های مختلف با موضوع صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و با حضور ۵۰ کارگردان تولید شده است.

دست آفریده‌ها با محوریت معاونت صنایع‌دستی و با ایجاد کارگروهی در این وزارتخانه و با حضور ۳۰ هنرمند که در فرم و محتوا نوگرایی داشتند، در رشته‌های مختلف انتخاب شدند و توسط ۱۶ کارگردان روایت شدند.

در فصل سه دست آفریده‌ها به حوزه‌های قلم‌زنی، شیشه، سرامیک و طراحی پارچه، با حضور هنرمندانی در این بخش‌ها پرداخته شده است.

بر اساس این گزارش، «دست‌آفریده‌ها» پیش از این در دو فصل و مجموعا ۵۰ قسمت تولید و پخش شده بود؛ فصل نخست در ۲۰ قسمت و فصل دوم در ۳۰ قسمت. اکنون فصل سوم این مجموعه در ۳۰ قسمت و با حضور ۱۶ کارگردان در استان‌های تهران، البرز و اراک تولید شده و با تمرکز بر نوگرایی در فرم و محتوا، نگاهی تازه به هنرهای سنتی دارد.

پخش این مستند، سه شنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۲۳:۳۰ و بازپخش آن یکشنبه ۱ آذر ماه ساعت ۱۵:۳۰ و دوشنبه ۲ آذر ساعت ۴ بامداد خواهد بود.

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