به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، انتخابات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با مشارکت هنرمندان و نمایندگان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه در محل سالن آمفی‌تئاتر موزه آذربایجان تبریز، ادارات و نمایندگی‌های شهرستانی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی برگزار شد برگزار شد.

در انتخابات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی فعالان و هنرمندان رشته‌های بافته‌های داری، فلز، آبگینه و شیشه، طراحی سنتی و رودوزی‌ها، چوب، سراجی سنتی و سفال و سرامیک در انتخابات تشکل مشارکت کردند.

تشکیل این تشکل حرفه‌ای با هدف ایجاد ساختاری صنفی برای پیگیری مسائل، مطالبات و موضوعات تخصصی هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان صورت گرفته است. چنین ساختاری می‌تواند زمینه تعامل منسجم‌تر میان فعالان رشته‌های مختلف و پیگیری مشترک مسائل حرفه‌ای این حوزه را فراهم کند.

تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با گردهم‌آوردن نمایندگان رشته‌های گوناگون، زمینه‌ای برای تقویت مشارکت هنرمندان در تصمیم‌گیری‌های صنفی و ساماندهی ارتباط میان بدنه حرفه‌ای صنایع‌دستی و نهادهای مسئول خواهد بود.

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