به گزارش خبرنگار میراث آریا، نشست علمی بزرگداشت یکصدودوازدهمین سالروز درگذشت ستارخان، سردار ملی با تأکید بر بازخوانی نقش رهبران و کنشگران انقلاب مشروطه و ضرورت معرفی ابعاد کمتر شناخته‌شده مبارزات آنان، با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی و خانه توسعه آذربایجان، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در محل سال جلسات موزه آذربایجان‌ برگزار شد.

انقلاب مشروطه ایران در سال‌های ۱۲۸۴ تا ۱۲۸۸ خورشیدی، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود که با مطالبه محدود شدن قدرت سلطنت، تأسیس مجلس شورای ملی و استقرار قانون همراه بود. پس از به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلی‌شاه در سال ۱۲۸۷ و آغاز دوره استبداد صغیر، تبریز به یکی از کانون‌های اصلی مقاومت مشروطه‌خواهان تبدیل شد. در این میان، ستارخان و باقرخان با سازماندهی نیروهای مردمی و هدایت مقاومت در برابر قوای دولتی، در حفظ جریان مشروطه‌خواهی نقشی تعیین‌کننده ایفا کردند. ایستادگی یازده‌ماهه تبریز و مقاومت محله امیرخیز به رهبری ستارخان، زمینه تداوم مبارزه و بازگشت مشروطیت را فراهم کرد. ستارخان پس از انتقال به تهران، در جریان واقعه پارک اتابک در مرداد ۱۲۸۹ مجروح شد و سرانجام در ۲۵ آبان ۱۲۹۳ در تهران درگذشت.



جلیل اسماعیلی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی، در این نشست با قدردانی از خانه توسعه آذربایجان و نشریه سردار ملی، نقش مجموعه‌های فرهنگی و تشکل‌های مردمی را در پاسداشت تاریخ مشروطه و معرفی شخصیت‌های اثرگذار این دوره مهم ارزیابی کرد و گفت: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مرتبط با مشروطه، از جمله موضوعات مربوط به موزه و برنامه‌های فرهنگی، طی دو دهه گذشته با تلاش این مجموعه‌ها دنبال شده است.

معاون‌توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی با اشاره به شهامت و پیشگامی ستارخان در جریان انقلاب مشروطه، بر ضرورت بازخوانی تحولات پس از پیروزی این انقلاب تأکید کرد و افزود: یکی از موضوعات مهم در آسیب‌شناسی انقلاب مشروطه، سرنوشت مبارزانی است که در مرحله مقابله با استبداد نقش محوری داشتند، اما با نزدیک شدن به مرحله تثبیت دستاوردهای انقلاب، به‌تدریج از متن تحولات سیاسی کنار گذاشته شدند. سرنوشت ستارخان و برخوردهایی که با او و همراهانش صورت گرفت، از جمله موضوعاتی است که همچنان به بررسی تاریخی دقیق‌تری نیاز دارد.

او با اشاره به ضرورت اصلاح برداشت‌های نادرست و کاستی‌های موجود در شناخت عمومی از تاریخ مشروطه، بر معرفی گسترده‌تر شخصیت‌های اثرگذار این نهضت تأکید کرد و اظهار داشت: ستارخان و همراهان او تنها چهره‌های شناخته‌شده این جریان نبودند و افرادی همچون حاج مهدی کوزه‌کنانی که در تأمین مالی مبارزات نقش داشت، از جمله شخصیت‌هایی هستند که باید سهم و جایگاهشان در تاریخ مشروطه به‌درستی معرفی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان شرقی همچنین تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی را ظرفیتی مؤثر برای معرفی این شخصیت‌ها دانست و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی، مجموعه‌های فرهنگی و تشکل‌های مردمی برای ادای دین تاریخی به آذربایجان و ایران تأکید کرد.

در ادامه این نشست، محمد نوری، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری، به‌صورت وبیناری در جلسه حضور یافت و با اشاره به ضرورت احیای عرصه و حریم خانه تاریخی ستارخان و ساماندهی و بزرگداشت این مجموعه تاریخی، بر لزوم متناسب‌سازی فضای آن با جایگاه تاریخی ستارخان تأکید کرد.

او با اعلام آمادگی برای پیگیری موضوعات مرتبط با این مجموعه اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد در چارچوب ظرفیت‌ها و اختیارات موجود، زمینه توسعه این اقدامات فراهم شود. همچنین باید ظرفیت‌های مرتبط با تاریخ مشروطه برای معرفی به گردشگران آماده شود تا زمینه شناخت بیشتر این دوره تاریخی و زنده نگه‌داشتن یاد و نام ستارخان فراهم آید.

نوری در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری و تقسیم مسئولیت در پیشبرد این اقدامات تأکید کرد.

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