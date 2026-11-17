به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری انتخابات تشکل حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی استان بیان کرد: شکل‌گیری این تشکل حاصل چند ماه پیگیری، گفت‌وگو و بررسی کارشناسی است و امروز با برگزاری انتخابات، زمینه حضور رسمی و سازمان‌یافته نمایندگان هنرمندان در ساختاری صنفی فراهم شده است. این رخداد را باید فراتر از تعیین اعضای یک هیئت‌مدیره دید که قرار است بستری برای پیگیری منسجم مسائل هنرمندان و مشارکت مؤثر آنان در مسیر اداره و توسعه صنایع‌دستی استان شکل بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی با تأکید بر تفاوت ماهوی تشکل‌های حرفه‌ای با انجمن‌های عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد ادامه داد: هنرمندان صنایع‌دستی، آفرینندگان و حافظان هنرهایی هستند که استمرار آن‌ها به خلاقیت، مهارت و فعالیت حرفه‌ای همین افراد وابسته است. از این منظر، تشکلی که با محوریت فعالان یک حرفه و بر پایه منافع و مسائل مشترک آنان شکل می‌گیرد، جایگاهی متفاوت دارد. انجمن‌های عمومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند، اما تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی مستقیماً با حقوق، مسائل شغلی، ظرفیت‌های تولیدی و آینده اقتصادی و فرهنگی هنرمندان ارتباط دارد و می‌تواند مطالبات این جامعه را با شناخت تخصصی و از مسیر قانونی پیگیری کند.

او با اشاره به فراز و نشیب‌های جایگاه صنایع‌دستی در سال‌های گذشته افزود: این حوزه در مقاطع مختلف با کم‌توجهی‌هایی روبه‌رو بوده و بخشی از ظرفیت و جایگاه شایسته هنرمندان آن‌گونه که باید مورد حمایت قرار نگرفته است. در سال‌های اخیر، با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح وزارت میراث‌فرهنگی، تلاش شده است زمینه احیای حقوق و جایگاه فعالان صنایع‌دستی تقویت شود و امکان طرح و پیگیری مطالبات آنان فراهم آید. با این حال، پایداری این مسیر به حضور خود هنرمندان در ساختارهای تصمیم‌ساز و برخورداری آنان از یک نمایندگی حرفه‌ای و منسجم وابسته است.

حمزه‌زاده با بیان اینکه تشکل حرفه‌ای برای انسجام‌بخشی به ظرفیت هنرمندان و پیگیری حقوق آنان شکل گرفته است، تصریح کرد: وظیفه ما به‌عنوان متولی صنایع‌دستی استان، فراهم‌کردن زمینه تحقق اهداف و خواسته‌های قانونی هنرمندان است. این تشکل نباید صرفاً عنوانی اداری یا ساختاری ظاهری داشته باشد. انتظار ما آن است که به مجموعه‌ای فعال، اثرگذار و مورد اتکای هنرمندان تبدیل شود و بتواند مسائل این حوزه را از مرحله بیان دغدغه‌ها به مرحله پیگیری کارشناسی و نتیجه‌گیری برساند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی با تأکید بر رویکرد حمایتی اداره‌کل نسبت به تشکل منتخب خاطرنشان کرد: قرار نیست ارتباط هنرمندان با مجموعه مدیریتی استان به یک رأی‌گیری یا انتخاب هیئت‌مدیره محدود شود. هنرمندان باید بتوانند از طریق این تشکل، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی خود را به شکلی منظم و قانونمند مطرح کنند، درباره مسائل و تصمیم‌های مرتبط با حرفه خود نظر بدهند و در موارد لازم، مسئولان دستگاه متولی را برای پاسخ‌گویی و پیگیری موضوعات فرا بخوانند. ما به‌عنوان نمایندگان دولت، خود را موظف می‌دانیم مسیر ارتباط مؤثر و مستمر این تشکل با بدنه مدیریتی استان را فراهم کنیم.

او با اشاره به ضرورت گسترش نقش تشکل در حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی اظهار کرد: فعالیت این مجموعه نباید به یک یا دو موضوع محدود شود. فروش محصولات، توسعه بازارهای داخلی، صادرات، کارآفرینی، حمایت از تولیدکنندگان، ارتقای کیفیت تولید و پیگیری مسائل فعالان این حوزه، همگی باید در دایره توجه و برنامه‌ریزی تشکل قرار گیرند. اداره‌کل نیز در چارچوب وظایف و ظرفیت‌های قانونی خود از این مجموعه حمایت خواهد کرد تا تشکل بتواند به نمایندگی از جامعه حرفه‌ای صنایع‌دستی، خواسته‌های به‌حق هنرمندان را با پشتوانه کارشناسی و از مسیرهای قانونی دنبال کند.

حمزه‌زاده واگذاری بخشی از امور اجرایی و تصدی‌گری را از مهم‌ترین افق‌های فعالیت این تشکل دانست و گفت: نگاه ما این است که بخش قابل‌توجهی از امور قابل‌واگذاری در حوزه صنایع‌دستی به تشکل‌های حرفه‌ای سپرده شود و نقش دستگاه اجرایی بیش از گذشته بر سیاست‌گذاری، حمایت، هدایت و نظارت متمرکز باشد. تحقق این رویکرد به معنای اعتماد به دانش و تجربه کسانی است که هر روز در متن تولید و فعالیت حرفه‌ای حضور دارند. هنرمندی که با مسائل کارگاه، تولید، فروش و بازار آشناست، می‌تواند در سامان‌دهی امور مرتبط با حرفه خود نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان آذربایجان شرقی، همچنین نظارت بر روند اجرای برنامه‌ها و حمایت‌ها را از ظرفیت‌های مهم فعالیت یک تشکل فعال برشمرد و افزود: صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات و اجرای برنامه‌های حمایتی زمانی می‌تواند به نتایج دقیق‌تری منتهی شود که ارتباط مستمر با بدنه حرفه‌ای و نظارت کارشناسی نیز در کنار آن قرار داشته باشد. حضور یک تشکل منسجم می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مسائل، انتقال بازخورد هنرمندان و پیگیری شفاف‌تر امور کمک کند. هدف آن است که حمایت‌ها به‌درستی به دست فعالان واقعی این حوزه برسد و تصمیم‌ها با شناخت نزدیک‌تری از شرایط تولید و فعالیت هنرمندان اتخاذ شود.



او با اشاره به روند کارشناسی و مقدمات شکل‌گیری تشکل بیان کرد: برای رسیدن به مرحله برگزاری انتخابات، بیش از سه ماه کار و بررسی انجام شده و در این مدت، بیش از ۱۰ جلسه کارشناسی برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و پیشبرد مراحل تشکیل تشکل برگزار شده است. اساسنامه در فرآیند بررسی نهایی شد، موافقت اولیه از سوی کارگروه استانی صادر شد و پس از طی مراحل مقدماتی، زمینه برگزاری انتخابات فراهم آمد. این مسیر با هدف ایجاد ساختاری برخوردار از مبنای قانونی و پشتوانه کارشناسی دنبال شد تا تشکل از آغاز فعالیت، بر چارچوبی روشن و قابل اتکا استوار باشد.



حمزه‌زاده در پایان با تبریک به منتخبان و آرزوی موفقیت برای اعضای هیئت‌مدیره تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان تأکید کرد: مسئولیت اصلی این مجموعه از پس برگزاری انتخابات آغاز می‌شود. انتظار داریم اعضای منتخب با همدلی، تعامل و پرهیز از محدودکردن فعالیت‌ها به منافع یک رشته یا گروه خاص، نمایندگی همه فعالان صنایع‌دستی را بر عهده بگیرند و برای حل مسائل مشترک این جامعه تلاش کنند. اداره‌کل نیز در این مسیر همراه و پشتیبان تشکل خواهد بود و امیدواریم با همکاری متقابل، این ساختار به مرجعی معتبر برای پیگیری مطالبات هنرمندان و عاملی مؤثر در ارتقای جایگاه صنایع‌دستی آذربایجان شرقی تبدیل شود.

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